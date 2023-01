15 datos del Tercer Informe de Arturo Nahle García

Zacatecas, Zac.- Los 15 datos más importantes del tercer informe de labores del Magistrado Arturo Nahle García:

1.-La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en coordinación con el Programa para el Fortalecimiento de Instituciones de Justicia Penal (CONJUSTICIA) en su evaluación anual determinó que el 88.9% de nuestros usuarios considera que la atención es buena o muy buena, el 66% estima que el tiempo de espera es corto y al 80.3% les inspiramos confianza.

2.-La página web del Tribunal Superior de Justicia tuvo en el año que se informa, más de un millón seiscientas quince mil visitas para la consulta de expedientes, demandas, acuerdos, pensiones alimenticias, cédulas profesionales, padrón de peritos, audiencias, legislación y el directorio.

3.-El Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, calificó una vez más con 100% de cumplimiento al Portal de Transparencia.

4.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó también publicar las sentencias de los años 2016 y 2017, a pesar de la falta de recursos materiales y humanos para ese trabajo titánico, a la fecha ya tenemos publicadas más de trece mil sentencias de esos años.

5.-En el año 2020, solo en tres distritos judiciales se atendía telefónicamente, en fines de semana o en horarios nocturnos, las solicitudes de la Fiscalía relativas a órdenes de aprehensión y de cateo; desde el pasado 19 de septiembre ya lo hacemos en 14 distritos.

6.-Del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2022, los Juzgados Civiles, Familiares, Mercantiles y Mixtos recibieron 19,694 nuevos juicios; los 18 Juzgados de Control y los 2 Juzgados Penales del Sistema Tradicional que se ubican en Zacatecas y Fresnillo, recibieron otros 4,707 nuevos juicios; el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 154 nuevos procesos; el Juzgado de Ejecución de la Capital y el resto de los Juzgados que conocen de esta materia 589 nuevas carpetas; y los 2 Tribunales Laborales con competencia regional 901 nuevos asuntos. Por su parte, las dos Salas Civiles, las dos Salas Penales y el Tribunal de Adolescentes en ese mismo periodo recibieron 1,473 nuevos tocas de apelación. 27,518 nuevos asuntos.

7.-En el periodo que se informa se emitieron 10,283 sentencias definitivas, 8,810 de Primera Instancia y 1,473 resoluciones de Segunda Instancia. En materia Familiar el 49% de los Juicios son Divorcios; en materia Civil el 60% son Sucesorios; en materia Laboral el 64% son juicios Ordinarios; y en materia Mercantil el 98% son juicios Ejecutivos.

8.-En materia Penal, el 90% de las sentencias definitivas que se han emitido han sido condenatorias, más de la mitad a través de procedimientos abreviados. Destaca el incremento de las causas por los delitos de violencia familiar y delitos sexuales.

9.-El 79% de las causas penales concluidas han sido producto de salidas alternas tales como acuerdos reparatorios y suspensiones condicionales del proceso.

10.-Los Centros de Justicia Alternativa que operan en Zacatecas, Fresnillo y Jerez, recibieron 3,259 casos, 1,227 en materia civil, 1,544 en materia familiar y 488 en materia mercantil, suscribiéndose 586 convenios.

11.-Dijo, también expresar el más sincero agradecimiento a las y los Diputados de la LXIV Legislatura del Estado por los 615.1 millones de pesos que autorizaron para este año más el fondo de hasta quince millones de pesos al que podremos acceder para dignificar nuestras casas de justicia, renovar nuestro obsoleto equipo informático, así como buena parte de nuestro disminuido y muy deteriorado parque vehicular que solo en Zacatecas y Fresnillo, de enero a diciembre se practicaron 55,991 emplazamientos, notificaciones, embargos y otras diligencias en infinidad de colonias y comunidades rurales lejanas a las que hay que trasladarse a través de sinuosos caminos.

12.-En un acto sin precedentes recientes, el 16 de mayo los tres Poderes del Estado suscribieron la iniciativa de Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de Zacatecas la cual fue aprobada por unanimidad el día 30 de junio y publicada en el Periódico Oficial el 13 de julio. La nueva ley establece, por fin, la anhelada Carrera Judicial, en la que se garantizan los principios de: excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia, antigüedad y paridad de género. La finalidad de la Carrera Judicial es que la justicia la impartan personas con formación jurídica sólida, aptitud de servicio, compromiso social y sobre todo con trayectoria personal íntegra.

13.-Cuando se asesina a un juez no se asesina del todo a la justicia, ésta subsiste mientras subsistan las leyes y las instituciones encargadas de aplicarlas. Subsisten y subsistirán siempre nuestras convicciones, nuestro carácter y valor, nuestra responsabilidad y decisión, porque la muerte de Roberto nos inspira y compromete a seguir dándole a cada quien lo que por ley les corresponde, en eso consiste la justicia.

14.-El 7 de diciembre el Honorable Pleno emitió un acuerdo general para la implementación de medidas de seguridad para las personas que laboran en el Poder Judicial, sus instalaciones y los usuarios de los servicios que proporcionamos.

15. Difícilmente vamos a superar esta crisis si no reconocemos y dimensionamos a cabalidad el origen de nuestros problemas, si no reflexionamos y actuamos frente al evidente deterioro de la cultura de la legalidad. La ley no puede, no debe por ningún motivo seguir siendo simple texto aspiracional y menos letra muerta. Es responsabilidad de todos respetarla y es responsabilidad de la autoridad hacerla respetar o sancionar a quien la infringe, en esa dualidad democrática -sociedad y gobierno-, todos hemos fallado. Este 2023 deberá ser el año en el que consolidemos la transformación del Poder Judicial de Zacatecas, una Institución que a 198 años de su instalación se actualiza, se moderniza y se prepara para los retos que nos impone un mundo globalizado en el que la tecnología debe ser una herramienta que facilite y mejore el trabajo y la vida de todas y todos.