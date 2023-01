Entrega Julio César Chávez banquetas y guarniciones en Fraccionamiento Culturas

Zacatecas, Zac.- Como parte de las acciones que el Ayuntamiento de Guadalupe lleva a cabo en materia de mejoramiento de espacios y de coadyuvar en el bienestar social de la población, el Presidente Municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, entregó la obra correspondiente a la construcción de banquetas y guarniciones de las calles del Fraccionamiento Culturas.

Chávez Padilla informó que, en total, se construyeron 867 metros cuadrados de banqueta de 10 centímetros a base de concreto y 582 metros de guarnición de concreto con una sección trapezoidal y acabado con pintura tráfico amarilla; todo con una inversión de 910 mil 98 mil pesos.

En su mensaje, el alcalde guadalupense destacó que “es una obra de buena calidad, y eso me da mucho gusto porque cuando iniciamos aquí era tierra sobre tierra, se hacía polvareda con el aire, era puro lodo cuando llovía y hoy lo que me da gusto es que la colonia parece nueva, pero no lo es, las calles sí, las guarniciones y banquetas también, de buena calidad”.

Asimismo, el Presidente Municipal Julio César Chávez Padilla dijo que este tipo de obras tienen un impacto social de salubridad para los vecinos, de tránsito mejorado para los vehículos y seguridad peatonal.

Eduardo Pérez Hernández, vecino del Fraccionamiento Culturas, agradeció el trabajo realizado por el alcalde y su equipo de trabajo por intervenir a través de estas acciones el entorno donde viven, argumentando que, “nosotros estamos trabajando de la mano con usted para que sigan las mejoras en esta colonia y las cuales están a la vista, lo que nos corresponde a nosotros es cuidar de ellas”.

Esta entrega de obra de guarniciones y banquetas, informó Chávez Padilla, se suma a las acciones que se han efectuado durante los últimos años en esta colonia y las cuales corresponden a cambio de luminarias, reencarpetamiento de calles y vialidades y obras de drenaje, “y en todo ello hemos participado, como en los diferentes proyectos de obra pública, con Gobierno del Estado, por ello agradezco públicamente al Gobernador David Monreal por trabajar de manera conjunta para el beneficio de las familias guadalupenses”.

Al Alcalde Julio César Chávez Padilla, lo acompañaron, Diana Galaviz, Secretaria del Bienestar Social; Pablo lechuga, Subsecretario de Obras Públicas, y Eduardo Pérez Hernández y Carmen Arteaga, vecinos del Fraccionamiento Culturas.