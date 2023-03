Entrega Julio César Chávez implementos agrícolas a productores guadalupenses

Zacatecas, zac.- Como parte de las acciones de apoyo al sector agrícola, el Gobernador del Estado, David Monreal Ávila y el Presidente Municipal Julio César Chávez Padilla, hicieron entrega de insumos e implementos agropecuarios a productores del Municipio de Guadalupe.

Con una inversión de 8 millones de pesos, monto ejecutado peso a peso a través del Programa de Concurrencia con Municipios, un total de 210 agricultores de 28 comunidades del Municipio de Guadalupe, se vieron beneficiados con la entrega de implementos agrícolas como tubería de conducción, cintilla, acolchado, fertilizantes, semillas, llantas para tractor, trailas, trilladoras, cajas apícolas, maquinaria apícola y ordeñadoras automáticas, entre otro más.

David, Monreal Ávila, Gobernador del Estado, durante su mensaje expresó que es necesario privilegiar el trabajo honesto de los campesinos “es por ello que hoy estamos aquí, para entregar estos apoyos que reflejan la consolidación de la política agropecuaria para la tecnificación del campo que contribuya a generar una mayor producción”, expresó Monreal Ávila.

Asimismo, recordó que “el campo es solución y no problema”, y por ello destacó que, durante el año pasado, el Estado de Zacatecas logró un crecimiento en materia agropecuaria del 11.2%, esto gracias a las acciones de rescate del agro en la entidad, mencionando la importancia de continuar apoyando a este importante sector, ya que “se trata de un círculo virtuoso porque los 58 municipios de la entidad, en su gran mayoría dependen económicamente de las actividades agrícolas y ganaderas”.

El mandatario estatal, refrendó su compromiso con el campo de Guadalupe al anunciar que, en los próximos meses, se realizará otra entrega de apoyos de implementos agrícolas para los campesinos del Municipio, pero en esta ocasión por un monto de 16 millones de pesos.

Al hacer uso de la voz, Jesús Padilla Estrada, Secretario del Campo del Estado de Zacatecas, reconoció el trabajo coordinado entre el Estado y el Municipio para el beneficio del sector agrícola de Guadalupe, expresando que “Guadalupe y sus autoridades nos ha dado el ejemplo para que los demás municipios de la entidad, multipliquen los pesos en beneficio de nuestros agricultores, porque Guadalupe es el Municipio que más participó en la entidad con recursos propios y así con los recursos del estado, se logra fortalecer la infraestructura agropecuaria”.

Por su parte, el Alcalde Julio César Chávez Padilla, puntualizó en la importancia que tiene a nivel mundial el sector agrícola “porque si no hay producción del campo, no comemos y si no comemos, no vivimos” y aseveró que “desde el Ayuntamiento de Guadalupe trabajamos para impulsar el bienestar de nuestros campesinos a través de este tipo de apoyos” y destacó que hoy se reconoce y se dignifica este sector porque forma parte medular del desarrollo integral de la sociedad.

Finalmente, Chávez Padilla también expuso que estos apoyos correspondientes a la entrega de insumos e implementos agropecuarios, así como todos los que se entregan en materia de bienestar social y que coadyuvan en cubrir las necesidades de los sectores más vulnerables, se efectúan de manera honesta y transparente, garantizándose que el recurso y el apoyo, llegue directamente a los beneficiarios.

En este evento, acompañaron al Gobernador David Monreal Ávila y al Presidente Municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla; el Secretario del Campo en la entidad, Jesús Padilla Estrada; la Diputada Local Roxana Moños González y Ana Joseline Villegas García, beneficiaria del programa; así como productores de los 14 núcleos ejidales del Municipio de Guadalupe.