Amalia García y Adriana Favela: las mujeres deben participar en espacios de poder

Zacatecas, Zac.- Amalia García Medina, diputada federal y Adriana Favela, consejera del Instituto Nacional Electoral coincidieron en que las mujeres deben participar en espacios de poder donde se decida la vida pública el país y defender sus derechos políticos, pues la desigualdad entre hombre y mujeres puede terminarse con la voluntad de todas las personas.

Ambas políticas de talla nacional participaron en la conferencia magistral: “Retos de la Participación Política de las Mujeres en México”, organizada por la poderosa red internacional de mujeres 50+1, que en Zacatecas preside la Doctora Elsa Aguilar.

En su ponencia, la Consejera del INE Adriana Favela Herrera expuso que no es suficiente contar con paridad de género en los diversos cargos públicos de la vida política, pues existen retos que ahora deben afrontarse como el hecho de que más mujeres realmente inciden en la toma de las decisiones que cambian en nuestro país.

“No se trata sólo de una cuestión cuantitativa, sino también cualitativa, donde realmente las mujeres influyan y presidan los organismos más importantes de decisión en el país; por ejemplo en las cámaras legislativas, en los órganos autónomos, en los tribunales, en las dependencias y en todos los poderes”, expresó.

Frente a decenas de mujeres y hombres que se dieron cita en el auditorio de la Unidad Académica de Economía de la BUAZ, Adriana Favela dijo que sin las mujeres no habrá democracia y no puede darse ni un paso atrás en la lucha y en la conquista de los derechos políticos de las mujeres.

Añadió que debe haber cero tolerancia en la violencia política contra las mujeres, pues muchos hombres recurren a ello para intentar excluir o minimizar la participación de las mujeres como el hecho de que las postulen a cargos de elección popular en lugares donde no se tienen posibilidades de triunfo; también sufren amenazas contra ellas mismas y contra sus familias para obligarlas a renunciar a sus cargos o actuar de acuerdo a las indicaciones de los hombres.

La consejera del INE explicó que otra forma de violencia política y de limitar la participación de las mujeres en la vida pública es criticarlas por su aspecto físico y por su estado civil.

“A las mujeres no nos critican por nuestro desempeño público, ni por nuestra capacidad o los resultados que damos; sino por nuestro aspecto físico, si estamos bonitas o feas, delgadas o robustas o muy chicas o muy mayores de edad. También nos cuestionan si estamos casadas o solteras, si nos va a dejar el marido o no, si tenemos hijos o no y si los tenemos quién nos lo va a cuidad; siempre se busca una excusa para intentar excluirnos”, manifestó

Al referrise a donde es el espacio donde mayor violencia política existe, dio a conocer que en los ayuntamientos es donde se genera mayor violencia contra las mujeres, por lo que hizo un llamado a que las mujeres se cuiden unas a otras, a evitar ser adversarias, por el contrario, deben estar unidad en la busqueda de mejores condiciones de vida.

Finalmente, Adriana Favela mencionó que las mujeres también requieren de hombres aliados que contribuyan a que su participación política realmente influya en la toma de decisiones.

Desaparecer las diferencias entre hombres y mujeres depende de la voluntad de las personas: Amalia García.

La diputada federal por Zacatecas, Amalia García Medina, manifestó que los hombres y las mujeres debemos avanzar en eliminar nuestras diferencias poniendo en el centro la voluntad de la igualdad y la paridad, partiendo del reconocimiento de que nos debe unir el reconocimiento de los derechos de cada una de las personas de manera equitativa.

“El Premio Nobel Joseph Stiglitz apunta que la desigualdad no es inevitable y depende de la voluntad de las personas hacer ese cambio, por ello, sí se puede cambiar la subordinación de las mujeres”, dijo Amalia García.

En su participación dentro del evento organizado por la poderosa red internacional 50+1, en el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora este 8 de marzo, la diputada de Movimiento Ciudadano expresó que las diferencias ideológicas y partidistas no debe dividir a las mujeres, por el contrario, debe aprovecharse para avanzar en obtener mayores derechos y mejores posiciones de decisión.

“Debemos ser conscientes de que mujeres y hombres tenemos talento y capacidad por igual, lamentablemente, se ha construido una cultura donde las mujeres deben dedicarse al ámbito privado, al cuidado de la casa y de los hijos, mientras los hombres participan en la vida pública y toman las decisiones que dan rumbo a la sociedad; pero eso debe cambiar y debe terminar”, expresó.

“Hoy las mujeres participamos en la toma de decisiones en la vida pública y debe garantizarse que nuestro derechos sean progresivos, sin dar un paso atrás, por el contrario, avanzar para dar mayores ámbitos de incidencia a las mujeres pues la cuota de género ya no es suficiente y ya no es suficiente que haya cincuenta por ciento y cincuenta por ciento en los espacios de representación, ahora las mujeres debemos estar en los espacios donde se toman las decisiones”, dijo la diputada federal.

Amalia García, también ex Gobernadora de Zacatecas, expresó su preocupación porque en la reforma electoral, conocida como el Plan B, se determinó que los tribunales no podrán intervenir en la vida interna de los partidos políticos, lo que limita el acceso a la justicia por parte de las mujeres.

“Como dijo la ministra María del Carmen Alanis, en México la paridad de género se ha dado a golpe de sentencias, pero si los tribunales no podrán intervenir en la vida interna de los partidos, entonces cómo se va a dar acceso a la justicia a cientos de mujeres a quienes se les quieren coartar sus derechos”, cuestionó.

Amalia García lamentó que aún existen muchas resistencias respecto a la participación política de las mujeres, “en cuanto a los derechos de las mujeres, es muy importante que se entienda que el acceso a la justicia es un derecho humano y las afiliadas y afiliados a las partidos somos seres humanos y debemos tener la justicia a nuestro alcance”.

Otra preocupación que expresó la legisladora federal fue la desaparición del fondo de recursos al interior de los partidos políticos para la capacitación de las mujeres en el ámbito político.

Finalmente, Amalia García reiteró que la desigualdad puede eliminarse con la participación y la voluntad de todos, hacer un gran puente para la siguiente generación y hacer la diferencia dejando atrás las diferencias de género con voluntad de todas y todos que nos garantice una mejor sociedad.

La lucha de las mujeres no sólo es por participar en la política, también por lograr cambio social y mejorar nuestras vidas: Elsa Aguilar

La presidenta de la organización 50+1, capítulo Zacatecas, Elsa Aguilar, expresó que la lucha de las mujeres por lograr la equidad y la igualdad ha llevado mucho tiempo y no solamente pretende lograr la igualdad en el número de participantes en la política con respecto a los hombre, sino, también, en lograr un cambio trascendental en el ámbito social.

“no se trata sólo de ocupar espacios públicos, se trata también de lograr que nuestras familias tengan mejores condiciones de vida, con acceso a la salud, respeto a los derechos de todas las personas, tener mejor educación, mejor ingreso salarial y mayores libertades”, señaló.

En el marco del Día Internacional de la Mujeres, la organización 50+1 capítulo Zacatecas, organizó la conferencia magistral “Retos de la Participación Política de las Mujeres en México” a la que acudieron las y los los consejeros del Instituto Estatal Electoral de Zacatecas, las y los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral de Zacatecas, el vocal ejecutivo del INE en Zacatecas y decenas de mujeres.

Finalmente, Elsa Aguilar dijo que las mujeres contribuyen con su trabajo a tener una mejor sociedad y su participación en la vida política no sólo debe limitarse a los cargos públicos, también contribuir en tener mejores condiciones de vida, transformando las creencias, los prejuicios, eliminando la estigmatización y generando un cambio de mentalidad.