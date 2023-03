Recatan a víctima de secuestro virtual

Calera de Víctor Rosales, Zac..- En el municipio de Calera, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Unidad de Enlace Ciudadano y Atención a Víctimas, en coordinación con Policía Metropolitana, recuperaron en buen estado de salud, a una víctima de extorsión, en su modalidad de secuestro virtual.

La localización de un joven menor de edad se dio gracias a la intervención de las instituciones de seguridad, que llevaron a cabo el trabajo de gabinete, análisis y de campo que permitió determinar que se trataba de un secuestro virtual.

A través de una denuncia, se conoció de la no localización del menor: la familia manifestó que, tras no mantener contacto con él, comenzaron a recibir llamadas telefónicas en las que un sujeto les señaló haberlo privado de su libertad, ya que creían que pertenecía a un grupo delincuencial rival, pero luego se dieron cuenta que no, por lo que buscaban llegar a un acuerdo para dejarlo en libertad.

A cambio de la supuesta liberación, exigían el depósito de 50 mil pesos, engaño al que la familia accedió y realizó tal transacción bancaria.

Al notar que, pese al pago, el menor no regresaba, la familia decidió denunciar.

En atención inmediata a dicho reporte, se iniciaron los actos de análisis que permitieron detectar que se trataba de una extorsión en su modalidad de secuestro virtual.

Por lo anterior, se procedió a establecer la estrategia de contención emocional de los afectados, así como la desactivación de la llamada telefónica, para luego iniciar el proceso de ubicación de la víctima.

A través del trabajo de campo y búsqueda, la víctima fue localizada en las inmediaciones de la unidad deportiva de dicho municipio, en donde permaneció aislado por dos días, ya que también recibió llamadas telefónicas en las que lo amenazaron para no regresar a su hogar.

Al menor se le brindó la atención requerida y posteriormente fue regresado con su familia, a quien se le recomendó acudir a interponer la denuncia correspondiente.

El número telefónico desde el cual recibieron las llamadas es 478 105 6949 y es difundido con el fin de prevenir que más personas sean víctimas de estos engaños.

La Secretaría de Seguridad Pública exhorta a las y los zacatecanos a denunciar estos delitos a través de la línea 492 143 4565, la cual fue habilitada para atender, asesorar y acompañar a las víctimas de extorsión.