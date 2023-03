Persiste resistencia de algunos municipios a la transparencia

Zacatecas, Zac. – En sesión ordinaria, el Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) hizo un llamado al Ayuntamiento de Pánuco a evitar las omisiones en la entrega de información pública.

Lo anterior al resolver las inconformidades de un ciudadano que pidió al Ayuntamiento copia de las facturas de gastos por viáticos del presidente municipal y sus colaboradores durante viajes dentro del país y al extranjero.

El solicitante también hizo una segunda petición en la que preguntó cuánto recibió el municipio de Pánuco por concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, conocido como Fondo 4, y cuánto recurso destinó a seguridad pública, pasivos y a obra pública.

“Toda esta información es de carácter público, por lo que el municipio debió entregarla, sin embargo fue omiso y no respondió al ciudadano ni al IZAI” explicó el comisionado Samuel Montoya Álvarez, al detallar que incluso en el proceso del recurso de revisión, el municipio no emitió sus manifestaciones.

Por lo anterior, el Pleno le instruyó a dar respuesta en un máximo de cinco días luego de declarar fundado el motivo de la inconformidad.

“La omisión de este municipio es muy marcada, no es la primera vez que no responde al ciudadano ni al propio Instituto, por lo que le hacemos un llamado a no continuar en la opacidad” señaló Montoya Álvarez. La comisionada presidenta Fabiola Torres Rodríguez coincidió y puntualizó que, de persistir el incumplimiento, se impondrán medidas de apremio conforme a la ley local de transparencia contra quien resulte responsable.

Bajo ponencia de Montoya Álvarez también se resolvió un recurso de revisión contra el Ayuntamiento de Tlaltenango, luego de que recibiera una solicitud de información referente a las últimas dos actas de Cabildo celebradas.

El municipio contestó la solicitud enviando un enlace a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), sin embargo el solicitante no pudo localizar las actas de su interés. “Cuando se remite a la PNT, hay la responsabilidad de orientar al ciudadano en su manejo y consulta, aún cuando sea muy intuitiva tenemos que explicarle cómo llegar a la información precisa y, en este caso, facilitarle la entrega de las actas” explicó el comisionado ponente. Por lo anterior, se instruyó al municipio modificar su respuesta y entregar las actas.

De igual manera, el Pleno instruyó a Río Grande modificar su respuesta y corregir un hipervínculo a fin de que un ciudadano pueda acceder a documentos referentes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal y Municipal.

Durante la sesión también se resolvieron cuatro inconformidades contra la LXIV Legislatura del Estado, de las cuales tres se dieron por concluidas luego de que entregara información pública y en una se le instruyó notificar al ciudadano con la respuesta a su petición.

Así mismo, se confirmó la respuesta de la Secretaría de Educación a una solicitud y se sobreseyeron un acumulado de tres inconformidades contra el municipio de Huanusco, una más contra Fresnillo, una contra Jalpa y una contra Juan Aldama; en estos recursos los interesados ya obtuvieron la información solicitada.

El Pleno reconoció que se ha avanzado en hacer que los sujetos obligados cumplan con responder las solicitudes de información y carguen sus obligaciones de transparencia, sin embargo, aún hay quienes se resisten. “En el IZAI resolvemos conforme a la ley para apoyar al ciudadano y garantizar que pueda ejercer su derecho a saber” finalizó la comisionada presidenta Fabiola Torres Rodríguez.