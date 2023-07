Lo mejor del rock en español llega al Festival de Julio

Zacatecas, Zac.- En una noche sin precedentes en la Ciudad de Guadalupe, lo mejor del rock en español se lució en el Festival Cultural y Artístico de Julio, para revivir una de las épocas que siguen siendo referente musical en nuestro país.

Cala de Rostros Ocultos; Xava Drago de Coda; Kenny Avilés de Kenny y Los Eléctricos; César ‘El Vampiro’ de Jaguares y Maná; Mauricio Clavería de La Ley; Jorge Guevara de Elefante y Caos, y David Chirino de La Ley, hicieron vibrar el Jardín Juárez al ritmo de rock con un selecto repertorio digno de uno de los eventos más esperados del Festival de Julio.

‘Afuera’, ‘Beber de tu sangre’, ‘No huyas de mí’, ‘Cenizas del ayer’, ‘Persiana Americana’, ‘Lamento Boliviano’, ‘El son del dolor’, ‘Me vale’, ‘Aún te amo’ y ‘De la noche a la mañana’ fueron sólo algunas de las canciones que los miles de rockeros reunidos en el máximo escenario del Festival, corearon a todo pulmón.

Como una gran familia, fue como estos grandes músicos, definieron al colectivo con el que van de ciudad en ciudad moviendo recuerdos y reviviendo toda una época musical que hace vibrar a gente de todas las generaciones.

Con turnos de cuatro canciones al micrófono, uno a uno, los rockeros más queridos de México deleitaron con sus mejores canciones, y antes de concluir la presentación no podían dejar de cantar melodías como ‘El duelo’, ‘Ángel’, ‘La Planta’, ‘La negra Tomasa’, con las que no hubo un alma que no bailara y cantara.

Así concluye uno de los espectáculos más esperados del Festival de Julio, con lo mejor del rock en español.