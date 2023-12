Entregan paquete económico 2024

Zacatecas, Zac.- Al entregar, este jueves, el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2024, a la LXIV Legislatura del Estado, que incluye las iniciativas de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y el Decreto que integra la miscelánea hacendaria, el Gobernador David Monreal Ávila da cumplimiento en tiempo y forma al mandato constitucional y refleja la consolidación del equilibrio y sostenibilidad financiera de la administración que encabeza.

Al hacer entrega del documento a las y los legisladores, a nombre del mandatario estatal, el Secretario de Finanzas, Ricardo Olivares Sánchez, refirió la consolidación del equilibrio fiscal y la búsqueda de un balance presupuestario sostenible, gracias a la firme implementación de principios fundamentales como austeridad, disciplina y responsabilidad financiera.

Este enfoque estratégico, dijo, no sólo ha fortalecido la estabilidad económica del Estado, sino que también establece un compromiso continuo con la política de no contratación de Deuda Pública y la no contratación de Cortos Plazos.

Asimismo, se reitera la decisión de no recurrir a la solicitud de adelanto de participaciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que refleja la firmeza en la gestión fiscal y el compromiso con la solidez financiera a largo plazo.

Los ingresos del Estado para el siguiente ejercicio fiscal ascienden a los 38 mil 671.7 millones de pesos, en simetría con el Presupuesto de Egresos; éstos se obtendrán de las aportaciones del Gobierno Federal por 17 mil 279.27 millones de pesos; las participaciones se sitúan en 13 mil 489.96 millones de pesos; Convenios y Asignaciones Federales de 4 mil 224.9 millones de pesos; destacan los ingresos propios del Estado, que experimentan un aumento del 13.11 por ciento, alcanzando 3 mil 668.1 millones de pesos.

En cuanto al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2024, con base en su origen, se contará con un gasto federalizado de 34 mil 452.5 millones de pesos, 882 millones más que el ejercicio anterior; por su parte, el gasto estatal se programa en 4 mil 219.2 millones de pesos; es decir, 976 millones más que en 2023, lo que muestra una estructura de gasto del 89 por ciento federal y el 11 por ciento será cubierto con recursos propios.

El proyecto se presenta con una distribución entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como para los organismos autónomos y el dirigido a los municipios con programación por el orden siguiente: el Poder Legislativo contará con un presupuesto de 446.9 millones de pesos; el Poder Judicial dispondrá de 630.8 millones de pesos; los organismos autónomos recibirán 3 mil 701 millones de pesos.

En tanto, la administración centralizada y descentralizada suman un monto de 27 mil 407 millones de pesos. Estos datos evidencian la asignación cuidadosa de recursos en cada sector para el próximo ejercicio fiscal.

Por otro lado, se continúa con la dinámica de apoyar a los municipios; por lo que se asignarán recursos por 6 mil 485 millones de pesos; para Obra Pública se tiene contemplada una inversión de 1 mil 511.4 millones de pesos.

De igual forma, se debe asumir que se cumple con el proceso electoral que se avecina, toda vez que contempla un estimado para ejecutarse el próximo año en 376 millones de pesos, distribuidos entre el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y el Tribunal de Justicia Electoral.

Este enfoque integral refleja el compromiso de la administración encabezada por el Gobernador David Monreal Ávila con la legalidad y el bienestar de Zacatecas.

La priorización de pilares como la política social, seguridad pública y el fortalecimiento de sectores clave, junto con el aumento de recursos a los municipios, demuestran un compromiso con la construcción de un futuro basado en los principios de paz, bienestar y progreso para el Estado de Zacatecas.