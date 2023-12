Los cambios tecnológicos nos obligan a estudiar permanentemente

En el desarrollo de talento las cosas están cambiando, ya no importa lo que sepan hacer, ahora los colaboradores de una empresa tienen .que estar aprendiendo nuevas cosas constantemente

Nuevos conceptos educativos nos llevan a aprender habilidades humanas que sin importar el contexto son importantes para el profesionista y su aporte a la sociedad

El concepto de educación continua ha evolucionado en los últimos años por la tasa de cambio tecnológico, social, económico, entre otros, explicó el Dr. Marco Antonio Serrato García, Vicepresidente Asociado del Learning Enterprise en Arizona State University (ASU) y Profesor de Business Analytics y Global Strategy en Thunderbird School of Global Management.

Él estuvo en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) como profesor invitado en el Doctorado en Dirección Empresarial (DBA), el cual se ha distinguido como un programa innovador dirigido a directivos de empresas.

Hace un par de décadas dentro de las instituciones de educación superior, las universidades, se hablaba de las áreas de educación continua o de las áreas de extensión, el concepto no es nuevo, pero sí se ha adoptado en mayor proporción en los últimos años, lo que en inglés se llama Life Long Learning o el aprendizaje a lo largo de la vida, refirió el académico.

La importancia del Life Long Learning surge porque antes se veía a la educación o al aprendizaje como una meta, la gran diferencia ahora es que no es una meta, sino que es una forma de ir avanzando en el camino, por eso es muy importante desde el nivel kínder, primaria, secundaria hasta en todas las fases de la vida.

“En Arizona State University apoyamos a los individuos en todas las etapas, inclusive cuando ya sean retirados, donde aprenden por el gusto de aprender, por mantenerse mentalmente activos, lo que contribuye al aprendizaje en todas las etapas de vida”, afirmó.

Cabe mencionar que ASU es la universidad número uno en innovación en los Estados Unidos y lo ha sido por los últimos 9 años, entre las muchas cosas innovadoras que hace ASU, aliada estratégica de la UAG, es que en los últimos tres años se reorganizó a través de lo que es Enterprises o tres grandes áreas: el Academic-Enterprise, que son los programas de grado como carreras profesionales, maestrías, doctorados, entre otros.

Le sigue el Knowledge-Enterprise, es importante resaltar que ASU es una universidad pública de investigación, por lo que es una parte medular de esta institución; también está el Learning-Enterprise, el cual cubre el aprendizaje a lo largo de la vida.

“Esto es muy interesante porque la estructura tradicional de las universidades ha sido una estructura rígida como un triángulo y así es como medimos el éxito; no solo se trata de grados, de investigación, sino que se trata de servir a la sociedad en toda etapa de vida y eso no lo tiene ninguna otra institución por diseño”, aseguró el experto.

Ventajas de aprender a lo largo de la vida

De acuerdo con el Dr. Marco Serrato, las ventajas profesionales y personales de seguir aprendiendo a lo largo de la vida son porque una persona puede jugar diferentes roles en la sociedad.

“El beneficio es tan grande para las personas y la sociedad en general, en donde ahora nuestra visión como universidad es no solo dar títulos profesionales, sino cómo apoyamos a la sociedad en dar esos cambios afuera, en todas esas etapas, en todos esos retos, como persona y no solo como profesionista”, puntualizó.

Las áreas del aprendizaje dependen de las necesidades de cada individuo, por lo que se debe priorizar en términos generales, donde aquello que sea importante para nosotros como individuos, como seres humanos, como miembros de una sociedad y, segundo, aquello que es importante en la tenencia de personalización de la educación, “antes la educación era de la revolución industrial, producíamos profesionistas en masa y ahora es muy distinto cómo lo profesionalizamos en función de las características e intereses, y eso estamos haciendo te damos esa posibilidad de construir tu propia ruta de aprendizaje”.

Asimismo, el experto comentó que el papel de las hard skills o habilidades duras y técnicas, su ciclo de vida se está acortando por el cambio tecnológico, “tú puedes aprender a programar en un determinado lenguaje el día de hoy, pero ya surgió la inteligencia artificial generativa en donde a lo mejor te puede ayudar hacerlo en lugar tuyo, entonces las habilidades duras se vuelven obsoletas más rápido”.

Sin embargo, las habilidades suaves son las que van a ayudar, en muchos contextos ya se le llaman las human skills o habilidades humanas, aquellas que no importa cómo cambia el contexto seguirán siendo importantes para ti, para el entorno y para la sociedad; como es el trabajo en equipo, colaboración, interacción con otros, empatía, resiliencia y eso no importa lo que pase en tu entorno, eso será muy importante y se tiene que seguir enriqueciendo.

Aunado a lo anterior, es importante que las empresas se interesen por la capacitación constante de sus colaboradores, porque es un tema de gestión de talento que se divide en tres áreas, la atracción, el desarrollo y la retención de talento.

“En el desarrollo de talento las cosas están cambiando, no importa lo que sepan hacer, los colaboradores dentro de tu organización tendrán que estar aprendiendo nuevas cosas, antes se veía a la capacitación como un premio, como un valor agregado, ahora es un requisito para seguir siendo competitivos y es un tema de retención de talento porque estamos en un entorno tan competitivo que retener el recurso más importante que es el recurso humano es fundamental”, aseguró.

Sobre el experto

El Dr. Marco Antonio Serrato García, tiene dos roles dentro de ASU, uno, como Vicepresidente Asociado de Learning Enterprise, donde su función es desarrollar nuevas ofertas de formación y aprendizaje en distintos modos y temáticas para apoyo, y un segundo rol es como profesor dentro de Thunderbird, la Escuela Global de Negocios, donde lleva la parte académica en analítica de negocios con enfoque de estrategia global para llevarla a audiencias en distintas partes del mundo.

“La UAG tiene una alianza muy fuerte con ASU, a través de la red CINTANA y eso involucra como la UAG enriquece sus programas de estudio, carreras profesionales, cursos, capacitaciones, algo muy valioso que la UAG lanzó hace aproximadamente un año, fue el Primer Programa Doctoral en Administración aplicable en México que es el Doctorado en Dirección Empresarial, o Doctorate of Business Administration (DBA)”, afirmó el Dr. Marco Serrato.

“Gracias a esta alianza con ASU se han traído de otras partes del mundo a expertos, yo tengo el gusto de estar impartiendo junto con el Profesor Alfredo Castro de la UAG, la materia de Inteligencia de Negocios”.

De acuerdo con el Dr. Serrato la inteligencia de negocios involucra el cómo se aprovechan todos los datos, la inteligencia, la información y la tecnología para tomar mejores decisiones y lograr que las organizaciones sean más competitivas para sus clientes desde protegerse ante amenazas de ciberseguridad, protección de datos, y otros rubros que se revisan durante el curso.