Urgen a llevar médicos a comunidades apartadas

La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) fue sede de la Reunión Nacional Extraordinaria de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina

Uno de los problemas de salud más comunes es la carencia de médicos y servicios en zonas rurales, o apartadas de las grandes metrópolis, y Jalisco no es la excepción.

La pobreza de estas zonas causa que cada vez menos personas tengan acceso a un sistema digno de salud, por ejemplo, el Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer que la población general sin acceso a servicios de salud aumentó en los años 2018 y 2022, pero esta carencia se centra, sobre todo, en las personas con los ingresos más bajos del país.

Ante estas carencias, el Secretario de Salud del Estado de Jalisco, Dr. Fernando Petersen Aranguren, pidió apoyo de las instituciones dedicadas a la enseñanza de la medicina a enviar más médicos a zonas apartadas de las metrópolis, esto en el marco de la “CIV Reunión Nacional Extraordinaria de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina A. C., (AMFEM) y del que la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) fue sede.

Denominado, “Formación de médicos para el futuro: estrategias innovadoras para la atención primaria en salud”, el evento se realizó del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2023 y en su inauguración, el Secretario de Salud manifestó la urgencia de que los campos clínicos crezcan en la región y, a su vez, la necesidad de más médicos en éstos.

“Los avances en la telemedicina, robótica, Inteligencia Artificial son fascinantes, pero esto no es suficiente; y es que, es cada vez más difícil trasladar a las personas. La gente tiene que entender que no se puede acomodar a las personas ni a los estudiantes en los centros de salud de las grandes ciudades, no tenemos espacio. Ayuden a que los médicos jóvenes salgan a las comunidades, ya que es cada vez más difícil dar servicio a las personas y hay que sacarlas de sus comunidades para darles atención en las grandes ciudades”, dijo.

Por lo que pidió apoyo para aumentar la cobertura de los campos clínicos y dar seguimiento a los alumnos en sus estudios en este sentido, lo que ayuda a los pacientes, alumnos y a las instituciones en su crecimiento ante la necesidad de formar a las personas en lo que es el centro de la medicina y la ética.

A su vez, el Dr. Petersen Aranguren mencionó la importancia de que esta asociación continúe con su trabajo en el avance y mejora de sus programas formativos.

Por su parte el Dr. Juan Víctor Manuel Lara Vélez, Presidente de la AMFEM, dijo que la responsabilidad de formar médicos es grande, ya que la ciencia y su dinámica van aprisa, lo que obliga a empujar a las instituciones a un dinamismo curricular de cambio y mejora constante.

“Se necesitan 72 días para tener un nuevo concepto científico, en nuestra actualidad, no hay manera a veces de estar a la par de ese cambio, pero nuestra responsabilidad nos obliga a tratar de estar a la par con los retos de la actualidad en la enseñanza y formación de recursos médicos”, añadió.

Además, la llegada de la Inteligencia Artificial los apresura la necesidad de estar a la par con los conocimientos y herramientas de la enseñanza de la actualidad, lo que obliga a la AMFEM a seguir su misión de ser una organización líder, y que crezca, para promover una verdadera formación en la medicina.

En el mismo evento, el Vicerrector Académico y de Ciencias de la Salud de la UAG, Dr. Alfonso Petersen Farah, tomó la palabra para dar un mensaje en el que manifestó que la actualización curricular, interdisciplinar y la tecnología para la educación deben ser las prioridades de las instituciones de formación.

“Debemos ofrecer una educación integral. Todas las escuelas están obligadas a usar la tecnología de manera responsable e integral para la enseñanza. A su vez, hay que apostar por la internacionalización, ofrecer más campos clínicos y estar al día en las regulaciones que ofrecen instituciones como la AMFEM y no olvidar la formación ética, que es muy importante. Las universidades deben seguir a la vanguardia en la formación de profesionales éticos”, concluyó.

Después de estas palabras, el Vicerrector de la UAG, reconoció a uno de los principales precursores de estos esfuerzos, el Dr. Ricardo León Bórquez, Presidente de la Federación Mundial de Educación Médica, quien recibió un reconocimiento de parte de la AMFEM y del Rector de la UAG, Lic. Antonio Leaño Reyes.

En el presídium también estuvieron presentes el Dr. Ramón Esperón Hernández, Vicepresidente de la AMFEM, y la Dra. Beatriz Tinoco Torres, Decano de Medicina de la UAG.

Al terminar se tomó una foto grupal y los asistentes procedieron a asistir a las actividades que se tuvieron como talleres, conferencias, charlas y paneles en los que se tuvieron temas como:

“Formación de recursos humanos en salud y la carga de la enfermedad en México 2021: presente y futuro”, “Experiencias en la integración de la docencia en la formación, investigación y servicio en APS en las escuelas y facultades de medicina con la participación de las comunidades”, “Simulación relacionada con actitudes profesionalizantes y valores UAG”, “Escenarios futuros del ejercicio profesional en la APS y la actualización del perfil por competencias”, “La construcción del nuevo perfil del docente del siglo XXI y su orientación para la APS”, entre otras.