Impulsan un modelo para democratizar las empresas

Zacatecas, Zac.-La pregunta es tan tentadora como provocadora, incluso disruptiva: ¿te imaginas convertirte en copropietario de la empresa en la que trabajas? Aun cuando en una primera instancia podría parecerlo, no se trata de un esquema cooperativista, aunque se le parece: se trata de los llamados Planes de Participación Accionaria de los Trabajadores (ESOP, por sus siglas en inglés), un modelo de emprendimiento que poco a poco ha ido ganando terreno y que será el tema de conversación durante el encuentro que tendrá lugar en el Auditorio M del ITESO el próximo 26 de enero.

La actividad está cobijada por el proyecto Adelante2, una iniciativa de la Unión Europea que impulsa la cooperación triangular entre países. En este caso, el ITESO participa en una alianza que ha conjuntado los trabajos del Consejo Empresarial de Jalisco; la Universidad Pontificia de Perú; la Universidad Aix Marseille y la Escuela Superior de Ciencias Comerciales de Angers

(ESSCA, por sus siglas en francés) –School of Management, de Francia, así como la Universidad de Liubliana y el Instituto para la Democracia Económica, ambas de Esolvenia.

Gonzalo Hernández, académico de la Escuela de Negocios ITESO, señala que este proyecto es la continuación de diferentes trabajos. Cuenta que conocieron de la convocatoria de Adelante2 y decidieron participar para dar continuidad a las labores que han venido realizando con investigadores de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (Ausjal) y la Universidad de Deusto, en España. Desde julio de 2023 han trabajado en diferentes actividades, que han incluido visitas a Francia, Eslovenia y Perú. A finales de mes le toca el turno a México, con el ITESO como sede.

El objetivo, explica Hernández, es abrir la discusión sobre un modelo que es poco conocido en México, al que describe como “una rama de la economía social íntimamente ligada al cooperativismo pero que se da en empresas no cooperativas”. Señala que algo que influyó para recibir el cofinanciamiento de Adelante2 es que es un esquema que contribuye a cumplir algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por la ONU, como son avanzar a la consecución de pobreza cero; trabajo decente y crecimiento económico, reducción de desigualdades y construcción de alianzas.

¿En qué consisten los Planes de Participación Accionaria de los Trabajadores? Josefina Robles, también académica de la Escuela de Negocios ITESO, explica que se trata “de un abanico que abre la participación de los empleados dentro de las empresas. Pueden participar e involucrarse en diferentes niveles. Es un modelo paraguas, amplio y generoso al que se le puede poner lo que cada empresa decida”. Dice que en Estados Unidos comenzó a operar hace 70 años y desde hace 50 está regulado por leyes claras. Entre las ventajas que ofrece, añade, se puede constatar que eleva la productividad, fortalece el vínculo de los empleados con la empresa, reduce la rotación de personal y los gastos que ésta genera. “Estos modelos permiten que los empleados se apropien de la empresa y les permite el acceso al capital”, dice Robles.

El objetivo de los encuentros que se han desarrollado es intercambiar experiencias. Hernández cuenta que tuvieron un encuentro con el Ministerio del Trabajo en Eslovenia para conocer los trabajos que están realizando en aquel país para legislar estos modelos; también conocieron la experiencia de Países Bajos, donde, dice Josefina Robles, estos esquemas no están regulados, pero encontraron un resquicio para comenzar a impulsarlos a través del reparto de utilidades. Ambos explican que, sobre todo, han estado realizando trabajos para escuchar a los empresarios, presentarles el modelo, conocer sus inquietudes y “buscar el fondo del concepto para trabajar en las formas”, dice Robles. Lo importante, añade, es que el ITESO ponga el tema sobre la mesa y pueda comenzar a discutirse y explorar caminos para que más empresas se atrevan a implementarlo.

El encuentro en el ITESO contempla tres actividades: el miércoles 24 de enero, en la Casa ITESO Clavigero, se presentará el libro Employee ownership in the Americas: A path to shared prosperity, con la participación de Aleksandra Kanjuo, profesora de la Universidad de Liubliana​​, y con presencia de editores y autores; el jueves 25 de enero habrá una actividad centrada en la participación accionaria de los trabajadores, dirigida a la comunidad universitaria del ITESO, y, finalmente, el viernes 26 de enero tendrá lugar el encuentro “Nuevos modelos de empresa para un mundo menos desigual: Planes de Participación Accionaria de los Trabajadores para la democracia económica”.

El registro para el encuentro puede realizarse en este enlace:https://adelante2.eventscase.com/ES/ESOP.