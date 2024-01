Presentan la Agenda de la Paz Zacatecas 2024

Zacatecas, Zac.- En un acto histórico para el estado, el Gobernador David Monreal Ávila presentó la Agenda de la Paz Zacatecas 2024, que demuestra la comunión social, el anhelo, la solidaridad y la unión de esfuerzos para lograr la consolidación del proceso de pacificación que se inició con la llegada de la Cuarta Transformación a la entidad.

Reunidos en las instalaciones del Palacio de Convenciones de Zacatecas, representantes de los sectores sociales, como son el académico, el religioso, el productivo y empresarial, alcaldes, alcaldesas, fuerzas de seguridad, así como funcionarios municipales, estatales y federales, se presentó esta estrategia que incluye más de 100 acciones impulsadas a través de 33 dependencias y entidades del Gobierno del Estado para lograr la tranquilidad de las familias.

El mandatario David Monreal explicó que la Agenda de la Paz Zacatecas 2024 está encaminada a lograr la consolidación de la pacificación del territorio estatal, se construyó a partir de un modelo de innovación y se basa en la organización conjunta de cuatro pilares fundamentales: Sociedad en Paz, Sociedad Informada, Sociedad en Desarrollo y Sociedad Sostenible.

“Me da mucho gusto que hoy nos encontremos trabajando en una verdadera comunión social; quiero agradecer a maestros, alumnos, funcionarios públicos federales, estatales y municipales; a los Poderes Legislativo, Judicial y Legislativo; a empresarios y las distintas cámaras; universidades, empresarios, mineros, campesinos, medios de comunicación y a todos los sectores que atendieron la convocatoria para ser parte de la Agenda y que, juntos, hagamos de 2024 el año de la paz”, adujo.

Para el Gobernador David Monreal, aquí se manifiestan el anhelo y el deseo de gozar de tranquilidad, como se disfrutó y se vivió en el pasado reciente, en una sociedad en paz y segura. Con este trabajo se materializa la participación de todas y todos, con reuniones y la deliberación de acercamientos, que dio como resultado un primer documento perfectible que congrega la aportación y enriquecimiento de las y los propios zacatecanos.

Recordó que, en septiembre de 2021, se recibió un estado no sólo en quebranto financiero, sino también con un enorme quebranto social, sumido una terrible espiral de violencia, que cada año se agudizaba, algo que contrasta en el periodo cuando Zacatecas gozaba de una enorme paz social y tranquilidad, además de que era la entidad más segura de la República Mexicana.

Lo fundamental, explicó, fue contener la ola de violencia y empezar un proceso de reversión para la recuperación de la paz, por lo que, con la implementación del Plan Zacatecas II, impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y con el apoyo de la Mesa de Construcción de Paz, comenzó la contención y, además, se logró la disminución de la incidencia de delitos de alto impacto.

“En la toma de protesta así lo expresé: el tema de temas será la pacificación, porque no se va a poder de otra manera, si no hay paz social, si no hay tranquilidad, no hay desarrollo, no hay armonía, no hay convivencia. En aquel entonces la estrategia tenía tres objetivos prioritarios: contener la violencia, la disminución del delito y, ahora, la consolidación”, asentó.

El Gobernador David Monreal informó que poco a poco se están logrando los objetivos de pacificación en el estado, ya que, de haber estado en diciembre de 2021 en primer lugar en el tema de inseguridad, al cierre de diciembre de 2023 se disminuyó la incidencia y se pasó al lugar 19.

Estos logros se deben a la actuación, intervención y buena coordinación entre el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva y las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), pero, también, a los esfuerzos que se han hecho en el equipamiento, dignificación salarial y de prestaciones, así como la ampliación y mejora de la infraestructura en cuarteles y Casas de Seguridad.

“Quiero decirles que sí podemos lograr nuevamente la pacificación de nuestro estado, que, si nos lo proponemos, lo vamos a lograr; por eso, es muy importante nuestro desafío, porque estamos compitiendo con nuestros propios números, que permanentemente, durante casi 27 meses ininterrumpidos, van a la baja”, manifestó el mandatario.

Al resaltar que Zacatecas estuvo en el abandono durante casi dos décadas, lo que llevó a que estuviera en decadencia, el Gobernador David Monreal dejó en claro que se continuará con el trabajo intenso para que en 2024 se avance en la consolidación de la paz.

Pero no será suficiente con lo que hacen las autoridades, que es dotar de patrullas, mejores salarios, instalaciones, tecnología o coordinación operativa; se necesita, dijo, la participación social; “por eso se les llamó a todos los sectores productivos y poblacionales, empresarios, comerciantes, para lograr esa la conciliación y la consolidación que anhelamos para beneficio en lo político, en lo social, en lo económico”.

Anunció que la Agenda de Paz contempla 100 acciones y 300 actividades de participación social; con ello, se pondrá en marcha el nuevo C-5, sistema de inteligencia con el que se vigilará a los 58 municipios del estado; se construirá la nueva Unidad Regional de Seguridad (Unirse) en Saldaña, en los límites con San Luis Potosí; además de implementar 12 Destacamentos Regionales de Seguridad (DERES).

También, se pondrán en marcha más cuarteles de la Guardia Nacional que, en coordinación con los destacamentos y se desplegará y se robustecerá la fuerza de vigilancia y patrullajes en los puntos más vulnerables del estado. Asimismo, se reforzarán el Grupo Operativo Rural de Zacatecas (Goruz) con 70 elementos más, así como las FRIZ.

De la misma manera, el Gobernador David Monreal anunció que, este año, los elementos policiales ganarán más de 14 mil pesos mensuales, se dotará de un seguro adicional de 1 millón 100 mil pesos a las distintas corporaciones para que cualquier elemento que caiga en el cumplimiento de su deber reciba este beneficio y sus familias no queden en el desamparo.

Al anunciar la creación del Ministerio Público itinerante y la implementación de una fiscalía especializada para delitos de alto impacto, el Gobernador informó que se pondrán en marcha programas y operativos como Pacificando tu Colonia, Comercios en Paz, Escuelas en Paz, el desarme voluntario, operativos en carreteras, además de realizar el registro e inspección de vehículos de procedencia extranjera o sin placas.

Se realizará el programa de transporte seguro con la renovación de unidades, que empezará con los taxis y, luego, se continuará con el transporte colectivo urbano; en los taxis se instalarán cámaras y botón de pánico para revisar y verificar la actividad de estos automóviles, que estará acompañado por capacitación a fin de fortalecer la confianza de la sociedad.

En los 58 municipios se realizarán las Jornadas de la Paz a cargo de las corporaciones de seguridad; se garantizará un proceso electoral con tranquilidad, en paz, que las y los ciudadanos emitan su sufragio con toda libertad y seguridad.

Además, a fin de abonar la reconstrucción del tejido social y al impulso al deporte, se celebrará en junio la Gran Carrera por la Paz, que otorgará una bolsa económica por más de 2 millones de pesos en premios. Este 2024, el Año de la Paz, Zacatecas será sede de los Juegos Macro-Regionales Conade en las disciplinas de taekwondo, basquetbol, luchas asociadas y voleibol.

Se realizarán, también, la Cascarita en mi Barrio y un Campeonato de basquetbol por la Paz, ambos con una bolsa atractiva para que participen las y los deportistas en Zacatecas. En los temas cultural y de recreación, todo tendrá un enfoque de pacificación, por lo que será el Festival Cultural para la Paz, el Festival de Todos los Santos por la Paz, el Festival Navideño por la Paz y, por supuesto, la Feria Nacional de Zacatecas en Paz.

Este año se otorgarán el Premio Estatal de la Juventud “Jóvenes Agentes de la Paz, el Premio Estatal del Deporte por la Paz y el Premio Estatal de Tecnología Zacatecas en Paz. Adicionalmente, para abonar a la consolidación de una sociedad informada, se ha convocado a los medios de comunicación al Pacto por la Paz y se implementará el programa “La Hora de la Paz” para informar de manera permanente los avances de este proceso de pacificación.

Continuará el fortalecimiento de una sociedad justa y equitativa como parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, por lo que se garantizará el estudio y trabajo de más de 9 mil 500 jóvenes zacatecanos; a través de las Becas Benito Juárez se apoyará a 65 mil jóvenes de nivel medio superior y universitarios; se apoyará en 2024 a 60 mil beneficiarios de becas en el nivel básico; se dará atención a 4 mil instituciones con el programa La Escuela Es Nuestra.

Asimismo, continuará el apoyo a casi 170 mil adultos mayores que reciben la Pensión del Bienestar; se beneficiará a más de 9 mil madres trabajadoras solteras a través de becas para niñas y niños; se mantendrá el apoyo a más de 36 mil personas con discapacidad en Zacatecas y este año alcanzará un monto superior a los 650 millones de pesos.

Con Producción para el Bienestar y Fertilizantes para el Bienestar, se entregarán apoyos directos a más de 110 mil beneficiarios para asegurar que en Zacatecas haya un campo en paz. Se organizarán cuatro Expo Ferias Regionales, la Magna Expo Feria en septiembre y dos Expo Ferias en Estados Unidos.

Se invertirán 24 millones de pesos en el programa de diésel agropecuario y más de 30 millones de pesos en semilla especializada. Con el programa Conectividad para la Paz, se concluirá la instalación de 211 nuevas torres de telefonía celular para beneficiar a más de 110 mil personas.

En el pilar Sociedad Sostenible, se asegurará un desarrollo ordenado de los espacios públicos y el cuidado irrestricto al medio ambiente; en este aspecto, se fortalecerán los caminos por la paz, con una inversión superior a los 800 millones de pesos.

El Gobernador David Monreal anunció que se construirá el nuevo modelo de transporte metropolitano a través del Platabús, que forma parte de un diseño integral de movilidad en el que se contempla la continuación y construcción del circuito periférico.

A través del programa Transformando Espacios para la Juventud en Paz se rehabilitarán áreas urbanas y se instalarán canchas deportivas; se apostará a mejorar la Infraestructura Social Básica para la Paz, por lo que se invertirán más de 120 millones de pesos en más de 3 mil 140 acciones de dignidad.

Con esta Agenda, expuso el Gobernador David Monreal, se busca reconstruir y fortalecer el tejido social, porque existe la firme convicción de construir un futuro en paz y, con ello, “se refleja el anhelo de que siempre seremos más los que queremos un Zacatecas tranquilo”.

La fortaleza radica en mantenernos unidos, “ya que siempre seremos más los que sumemos activamente a la construcción de la presente y un futuro donde la paz, el bienestar y el progreso se entrelacen de manera indisoluble”. Esta agenda está en construcción y se nutrirá con el trabajo permanente que ya se ha iniciado, con la aportación del pueblo de Zacatecas, sus sectores productivos, poblacionales y sociales, que será monitoreada por un comité de vigilancia.

La Agenda y todos y cada uno de los resultados serán públicos y transparentes, por lo que dijo estar seguro de que éste es el inicio de la consolidación de la paz a través de la participación de todas y de todos, que permitirá alcanzar ese anhelo de volver a ver a nuestras familias con alegría, con tranquilidad, con paz, la armonía, el desarrollo y de volver a ver a nuestra tierra florecer.

A la presentación de la Agenda asistieron representantes de los distintos sectores poblacionales; Sara Hernández de Monreal, presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF); el Secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza; el General Alejandro Vargas, comandante de la Decimoprimera Zona Militar; Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública; General Juan Manríquez, comisario de la Guardia Nacional.

También, estuvieron presentes Cristian Paul Camacho, fiscal general de Justicia del Estado; Adilene Rosales, delegada de Programas para el Desarrollo; Rubén Ibarra Reyes, rector de la UAZ, y funcionarios estatales como Hamurabi Gamboa Rosales, director del Cozcyt, quien presentó el Micrositio 2024, Año de la Paz.