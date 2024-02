Gobierno no debe tener tutela de derecho a la información y privacidad: Julieta del Río

Zacatecas, Zac.-En el aniversario número 107 de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, se presentaron iniciativas para modificar el marco normativo en materia de transparencia, protección de datos personales y la desaparición de organismos autónomos en México para otorgarle al gobierno la tutela del derecho a la información y la protección de la privacidad, propuesta que afectará el equilibrio de poderes y el ejercicio de las libertades.

Al respecto, la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Norma Julieta del Río Venegas, aseguró que en la actualidad instituciones públicas y entidades de interés público continúan negando información que, de acuerdo con la propia Constitución y a las leyes secundarias, es pública, bajo argumentos como el que darla a conocer pone en riesgo la seguridad o con enlaces rotos para su consulta.

Dijo que los organismos autónomos fueron creados para garantizar derechos y equilibrios dentro del Estado mexicano y evitar el ejercicio centralizado del poder, por lo que aseveró que “ante estos escenarios, yo me pregunto ¿es viable que garantizar el derecho a la información pública quede en manos del propio gobierno que es quien está sujeto a rendir cuentas a la sociedad?, la respuesta es no, porque no habría un instituto que obligara el Estado a abrir la información, ya no se diga a proteger los datos personales”.

Frente a las iniciativas que pretenden la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, entre los cuales está el INAI, “es oportuno reiterar el llamado para que, cumpliendo con los términos actuales de la Constitución, se nombren los magistrados, comisionados e integrantes de otros tantos organismos, hoy incompletos, lo que, a su vez, impide su funcionamiento en óptimas condiciones, pero que no ha impedido que trabajen tal y como lo requieren las personas y sus derechos”, comentó Del Río Venegas.

Por otro lado, recordó que hace unos días se conoció públicamente información privada de periodistas que acuden a cubrir las conferencias matutinas del Poder Ejecutivo, una situación muy grave pues la información privada como domicilios, RFC, nombres completos y más datos personales fueron vulnerados, “ahora son públicos y cualquiera tiene acceso a ellos, información privada que también ha sido vulnerada en otras dependencias como Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaria de la Función Pública (SFP) o Petróleos Mexicanos (PEMEX)“.

Al respecto, señaló que el INAI, como garante del derecho a la protección de datos personales, ha asesorado a las y los afectados para que puedan presentar su denuncia ante este Instituto, mientras está realizando una investigación conforme lo marca la ley en la materia.

Dijo que tanto el INAI, como los Organismos Garantes de los estados, podrán ordenar medidas cautelares de acuerdo con el Artículo 210 de los Lineamientos Generales, si después de que se interpuso la denuncia por parte del sujeto obligado y los propios afectados y si del desahogo de la verificación advierten un daño inminente o irreparable en materia de protección de datos personales.

Comentó que “para los periodistas este hecho representa un riesgo más, pues México es considerado a nivel mundial como uno de los países más peligrosos para ejercer la libertad de expresión,de acuerdo con la organización Reporteros sin Fronteras”.

Para finalizar enfatizó que “desde mi llegada al INAI en noviembre del 2020, propuse a mis colegas llevar a cabo una reingeniería institucional, buscando una simplificación de las tareas sin descuidar las funciones sustantivas del Instituto. Derivado de un análisis a la estructura orgánica realizado por mi equipo, se han identificado diversas unidades administrativas con áreas de oportunidad y evitar que redunden funciones, simplificar procesos con el uso de las tecnologías”, pues se puede hacer más con menos, sobre todo ante las amenazas y la campaña de desinformación en contra del Instituto.