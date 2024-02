IA para docentes, una guía para iniciar tus “propósitos inteligentes”

El uso de la Inteligencia Artificial está creciendo en todos los sectores, incluyendo el educativo

Por la Mtra. Zaira Zuviría, Académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

Zacatecas, Zac.- El año 2023 fue de crecimiento para openAI, pues a partir de la liberación de la API de GPT (“Aplication programm interface” de “Generative Pre-train Transformer”), muchas empresas utilizaron la herramienta para producir contenido especializado y miles de aplicaciones surgieron para apoyar en servicios financieros, de salud, educación, investigación, publicidad y juegos, por mencionar algunos.

Solamente en Estados Unidos hay más de 14 mil 700 startups dedicadas a la generación de soluciones con IA. Justin McGill considera que las ganancias esperadas superarán los 400 billones de dólares dentro de tres años, basándose en datos de Forbes, Markets and Markets, Statista (empresas de investigación de mercados), Juniper Research (empresa de pronóstico y análisis) y PricewaterhouseCoopers, enfocada a la asesoría, auditoría e impuestos.

Crecimiento de la Inteligencia Artificial

Según estos datos, en 2022 se registraron ganancias por 86.9 billones de dólares, para 2025 se estima que serán 126 billones y finalmente se llegará a los 407 billones de dólares en 2027. En cuanto al hardware, se espera crecer a 234.6 billones de dólares para el 2025.

De acuerdo con el pronóstico, la industria de Hardware y Software relacionada con IA seguirá creciendo exponencialmente en los próximos años, al igual que las herramientas, por lo que será necesario identificar aquellas que pueden apoyarnos en las labores cotidianas y adoptarlas para mejorar el desempeño laboral.

Inteligencia Artificial en la docencia

Con relación a la docencia, aunque no es posible indicar un número preciso de herramientas que pueden aplicarse debido a la creatividad de los profesores para adaptar las aplicaciones existentes para impulsar el aprendizaje, existen algunas creadas específicamente para la personalización, seguimiento del alumno y en general, apoyar en proceso de enseñanza aprendizaje. Al respecto, Team-GPT ofrece para este 2024 un listado de las 10 mejores herramientas para “remodelar los métodos de enseñanza y aprendizaje”.

Encabezando la lista, por supuesto, se encuentra Team-GPT, le siguen Fetchy, Consensus, GradeScope, Other.ai, Ivy.ai, Querium, Knowji, Carnegie Learning y Plaito. Estas herramientas proveen de espacios de colaboración, organización de contenidos, evaluación y retroalimentación automática de exámenes, generación de contenido y análisis de datos y respuestas a preguntas frecuentes en términos generales, cada uno enfocado en uno o más aspectos.

Por otro lado, AI toolmate sugiere herramientas diferentes para profesores que sirven para administrar estudiantes y mantenerse a la vanguardia sin sobrecargarse demasiado. Algunas de ellas son: Teacherbot (pago), Quizgecko, Twee(gratuita), To teach AI, LessonPlans.ai (pago), Education Copilot(pago), Gradescope(pago), Roshi AI, Curipod, Fobizz, PrepAi, School AI (pago), EasyGrader.ai, Tedy AI, StoryWizard Ai y Mini course Generator (pago).

Las aplicaciones que no indican pago o gratuita, son consideradas “freemium”, un vocablo y modelo de negocios formado por “free” y “premium” que indica que puede usar ciertas cosas de forma gratuita o cierto número de consultas libres de costo, pero podría mejorar la calidad de respuestas, aumentar el número de interacciones o incrementar la funcionalidad con un pago por mes o año dependiendo de sus necesidades.

Algunos ejemplos

Estas son tres herramientas que se pudieran aprovechar en el proceso enseñanza-aprendizaje, las cuales son sencillas y gratuitas o “freemium”:

Quizalize: Es una herramienta (freemium) para crear cuestionarios interactivos y responder al estudiante personalizando la retroalimentación. Puede añadir juegos, archivos PDF, enlaces, videos y otros recursos para enriquecer la experiencia de aprendizaje.

Slides.go: Esta herramienta (freemium) permite generar presentaciones en base a un tema, con un tono formal, creativo o divertido, entre otros, puede escoger el idioma, el estilo (diseño de la diapositiva) y la cantidad de diapositivas que desea generar. Una vez especificadas las indicaciones generales en la página, le mostrará las dispositivas con contenido e imágenes adecuados al tema.

AskyourPDF: Esta herramienta “freemium” es similar a chatPDF (free), le permite interactuar con “el documento” haciendo preguntas específicas para obtener la retroalimentación, la ventaja es que no se limita al contenido del documento, sino que busca información en la web para complementar la información agregando las referencias consultadas.

Por último, es importante aclarar que las herramientas facilitan la búsqueda de documentos, redacción de textos, generación de imágenes, diapositivas y exámenes, pero solo se logra un buen producto digital si el profesor, experto en el tema, le da la revisión y toque final.

La Mtra. Zaira Zuviría es Profesora-Investigadora del Decanato de Diseño, Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG). Es asesora de tesis de Licenciatura y Posgrado; además, miembro del Núcleo Académico de Investigación e Innovación Educativa UAG. En su experiencia también se encuentra ser Subdirectora de Tecnología y Comunicaciones del Comité Iberoamericano de Ética y Bioética, con sede en Bolivia.