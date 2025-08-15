Inauguran exposiciones temporales en Museo El Universo de Pedro Coronel

Zacatecas, Zac.- El Museo El Universo de Pedro Coronel abrió sus salas temporales a dos exposiciones que unen la creación contemporánea y el patrimonio artístico asiático: “Poliansiedades”, de Adrián Ruiz Esparza, y “Diálogos en el Universo: India”, colección de Pedro Coronel, como parte de las actividades de la Agenda por el Bienestar, impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila.

Ambas exposiciones, inauguradas por la Directora General del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde”, María de Jesús Muñoz Reyes, en representación mandatario estatal, pusieron en diálogo la sensibilidad artística actual y el legado cultural de Asia mismas que pudieron ser apreciadas por un público ávido de descubrir la fuerza expresiva y el valor histórico de ambas propuestas.

“Poliansiedades” reunió pinturas, objetos e instalaciones en las que Ruiz Esparza exploró el hedonismo ansiolítico como noción crítica, al crear escenarios donde el cuerpo, la tecnología y la afectividad se entrelazaron en narrativas provocadoras.

Con una trayectoria de más de 150 exposiciones colectivas y 20 individuales, el artista ha presentado su obra en ferias, bienales y residencias en México y el extranjero, consolidando un lenguaje plástico que abarca instalación, pintura, medios gráficos y performance.

En paralelo, “Diálogos en el Universo: India” ofreció un recorrido por piezas pertenecientes a la colección que Pedro Coronel reunió durante sus viajes por Asia. Estelas talladas, fragmentos arquitectónicos, esculturas de bronce, miniaturas mogolas y thangkas tibetanos evidenciaron la diversidad estética y espiritual de la India, con obras que abarcan del siglo XII al XIX.

La presencia de divinidades como Visnú, Kali o Nataraja reveló la potencia narrativa del arte religioso, mientras que las miniaturas y thangkas mostraron la delicadeza de sus tradiciones pictóricas.

Con esta doble inauguración, en la que también estuvo presente el Director del Sistema Estatal de Museos del IZC, Uriel Márquez Romo, el Museo, bajo la titularidad de Gabriela Vargas, reafirmó su papel como un espacio donde confluyen la creación contemporánea y el patrimonio histórico, que brindó a los asistentes una interesante experiencia artística, junto con el performance “Punjab”, a cargo de Lauvalmar.