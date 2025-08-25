Ofrecen conferencia sobre novela gráfica en Fenaliz 2025

Zacatecas, Zac.- Un domingo de reflexión, creatividad y diálogo en torno a la literatura, la ilustración y la cultura contemporánea vivieron las y los zacatecanos dentro de la Feria Nacional del Libro Zacatecas (Fenaliz) 2025, organizada por el Gobierno del Estado a través del Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”, como parte de su programación académica.

En el foro de la Fenaliz 2025, el ilustrador y narrador gráfico BEF, Bernardo Fernández, ofreció la conferencia “¿Cómo reconocer una novela gráfica en cinco sencillos pasos?”. Acompañado por Eduardo Jacobo Bernal, compartió con humor y claridad las claves para adentrarse en este género híbrido que, a medio camino entre la literatura y la ilustración, sigue conquistando a lectores de todas las edades.

La jornada dominical comenzó con la presentación editorial de “Luna congelada (y otros secretos) / Días de parque”, de la autora duranguense Atenea Cruz, quien, a través de la voz de la escritora Jael Alvarado, llevó al público infantil a descubrir la poesía como una ventana a la vida, con temas que van desde la pérdida de un abuelo hasta la alegría de un paseo en el parque con un perro.

Posteriormente, la actividad académica cerró con una propuesta de corte académico: la presentación del libro “Necroficciones. Muerte y violencia en poéticas de la cultura contemporánea”, coordinado por Alfonso Macedo Rodríguez, José Carlos Vilchis Frausto y Verónica Alvarado Rojas, y publicado por el Fondo de Cultura Económica.

En ésta mesa participaron especialistas que abordaron, desde diversas disciplinas, cómo el arte y los medios representan la violencia y la muerte, proponiendo una reflexión crítica sobre la manera en que estos relatos configuran la percepción social de la violencia.