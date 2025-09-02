Rinden homenaje al historiador Juan Carlos Ruiz Guadalajara

Zacatecas, Zac.- Autoridades de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y del Colegio de San Luis (COLSAN), efectuaron una Jornada denominada “Historia, Paz y Justicia Social”, como homenaje al fallecido docente investigador, Juan Carlos Ruiz Guadalajara, a un año de su deceso.

En su mensaje, el rector electo de la UAZ, Ángel Román Gutiérrez, señaló que este homenaje es una manera de entregarle el corazón a uno de los grandes académicos, como lo fue Ruiz Guadalajara.

“Fue en 1993 cuando fuimos compañeros en el Colegio de San Luis, institución en la que Juan Carlos y yo, tuvimos maestros que nos formaron una visión crítica”, recordó el universitario. Además, dijo, siempre fue una persona generosa y honesta, así como un excelente docente y activista.

Al dirigirse a los presentes en el foyer del Teatro Calderón, el presidente del Colegio de San Luis, David Vázquez, destacó que este acto está conformado por discípulos del homenajeado, que buscan reconocer el legado que dejó en compañía de su pareja, la artista y activista Sonia Deotto.

Dentro del programa de actividades se presentaron las mesas de trabajo con los temas “Historia, Paz y Justicia”, “Lazos fraternos, los derroteros de Juan Carlos en la Red Columnaria”, “Tejiendo historias, Juan Carlos Ruiz Guadalajara en voz de sus colegas”, “Más que un editor, un amigo. La labor editorial de Juan Carlos Ruiz Guadalajara en el nodo de la América Hispánica Septentrional”.

En el homenaje participaron docentes investigadores de diversas instituciones como: Juana Elizabeth Salas Hernández, Jesús González Schmal, Luis Hernández Navarro, Manuel Nava Calvillo, Pedro Salmerón Sanginés, Sonia Deotto, José Javier Ruiz Ibáñez, Bernard Vincent, Gaetano Sabatiní, Gibran Bautista y Lugo, Óscar Mazín, David Martínez, Daviken Studnicki-Gizbert, David Vázquez Salguero, Samuel Magaña Fuentes, Graciela Bernal Ruiz.

Además, Nelson Rodríguez, María Monroy, Michelle Mondragón, Urenda Navarro, Margil Canizales, Valentina Garza, David Martínez.

En contexto, el homenaje “Historia, Paz y Justicia Social” fue organizado por el Movimiento pacifista OraWorld Mandala, la Red Columnaria – fundada por el homenajeado-, así como la UAZ y el Colegio de San Luis.