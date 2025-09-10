Celebran 22 Aniversario del Día de la Zacatecana y el Zacatecano Migrante

Zacatecas, Zac.- Al encabezar, en representación del Gobernador David Monreal Ávila, el acto oficial del 22 Aniversario del Día de la Zacatecana y el Zacatecano Migrante, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, convocó a dicha comunidad a mantenerse organizada, unida y fuerte para salir adelante ante los tiempos difíciles que les afectan, los cambios en las políticas del país vecino.

Reiteró el reconocimiento y orgullo del Gobierno de Zacatecas por el trabajo que, con sacrificio, realizan en el país o lugar donde radican y porque siguen apoyando a su gente y a su tierra. “Aquí tienen a un Gobernador que entiende la importancia de la comunidad migrante, y con el cual van a contar hasta el último día de su mandato”, subrayó.

Reyes Mugüerza afirmó que, junto a las y los diputados, el Gobierno que encabeza el mandatario David Monreal Ávila impulsará cambios legales para que, independientemente de quién esté gobernando, la comunidad zacatecana migrante tenga el respaldo que por derecho le corresponde.

A presidentes, presidentas y/o representantes de las 20 organizaciones de zacatecanas y zacatecanos migrantes, que asistieron a la celebración, el Secretario General los reconoció por todas las contribuciones que hacen a su país y su estado; les reiteró la convocatoria del Gobernador David Monreal Ávila a una gran comunión social y que, como agentes de transformación, sigan apoyando a Zacatecas.

“Y que los valores que llevan en su día a día, nos sigan ayudando a que permee en nuestras comunidades, en nuestros jóvenes, en nuestros niños, niñas; ustedes son una reserva de valores muy grande que tenemos en Zacatecas y que no podemos dejar de valorar y de seguir respaldando para seguir dando Resultados con Seguridad”.

En este evento de aniversario, y junto al Secretario del Zacatecano Migrante, Iván Reyes Millán, Rodrigo Reyes entregó, a nombre del Gobernador, los reconocimientos “Adalid Cantera y Plata” en sus categorías “Mujeres Transformando Zacatecas”, a Anahí Esparza Vallín; y al “Mérito Migrante”, a Antonio Ávila, por su esfuerzo, dedicación y amor, para llevar siempre en alto el nombre de Zacatecas.

En sus emotivos mensajes, ambos coincidieron en agradecer por la distinción del galardón, que los lleva a seguir trabajando por sus comunidades y su gente, de la mano de sus familias y de las personas que forman parte de las organizaciones a las que pertenecen, como es la Federación Nuestras Raíces Zacatecanas y la Federación Zacatecas Sin Fronteras en Illinois, respectivamente.

Como anfitrión de este 22 Aniversario, el Secretario Iván Reyes Millán agradeció la asistencia de las y los líderes migrantes que radican no sólo en ciudades de Estados Unidos, sino también en la Ciudad de México, Nuevo León y Saltillo.

Agradeció también de la diputada migrante, María Dolores Trejo, y al diputado Santos González; y a quienes esta ocasión se sumaron al respaldo de esta comunidad, el Fiscal General de Justicia, Cristian Paul Camacho, e integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, como el Secretario Técnico, Osvaldo Cerrillo, entre otros.

A nombre de las organizaciones, Adriana Ortiz agradeció y reconoció al Gobernador David Monreal Ávila por el constante apoyo a la comunidad migrante y por la celebración de este 22 Aniversario, en el que festejan sus raíces, el esfuerzo y sacrificio de miles de paisanos que, a pesar de la distancia y las dificultades, mantienen vivo el vínculo con su tierra natal.

El Fiscal General del Estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, reconoció ese gran humanismo y corazón que tienen las y los zacatecanos migrantes, y cómo han transformado las políticas públicas al dar lo mejor de sí, preocuparse por sus comunidades y municipios, con un solo propósito, regresar a su tierra. “Gracias por sus contribuciones”.

