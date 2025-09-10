Se titulan de la Maestría en Derecho Civil del Poder Judicial del Estado

Zacatecas, Zac.- Luego de culminar satisfactoriamente sus estudios en la Maestría en Derecho Civil, fruto de un Convenio de Colaboración entre el Poder Judicial del Estado a través de su Escuela Judicial, hoy “Escuela Estatal de Formación Judicial” y la Federación de Asociaciones de Abogados de Zacatecas (FECAAZAC, A.C.), seis abogadas y abogados realizaron su Examen de Grado como requisito último para obtener el Título en la materia.

Las actas de grado de Maestría, fueron entregadas y signadas por el jurado de sinodales; el Doctor Juan Manuel Rodríguez Valadez, Presidente y los maestros Rafael Rodríguez Rodríguez, como Secretario y César Iván Barragán Barrios, Vocal.

Frente a este jurado, la abogada Ibania Noemí Hernández Muñoz, defendió su trabajo de Tesis “Relación y Aplicación del Derecho Civil y Derecho Agrario en materia de Sucesiones”, la Licenciada Alma Gabriela Torres, la Tesis “La Reparación del Daño Moral causado por el Contenido Público en Medios Informáticos en el Distrito Judicial de Zacatecas Capital”, por su parte el Licenciado Gonzalo Escamilla Perales presentó su Tesis “Derecho a la Investigación e Impugnación de la Filiación”.

De igual manera, los licenciados José Guadalupe Soriano defendió su trabajo “Propuesta de Adición de una fracción al Art. 265 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas”, Francisco Javier López Bañuelos, su Tesis “Ampliación del Concepto de Alimentos en el Derecho Familiar Zacatecano” y Oscar Gabriel Campos, la Tesis “El Testamento en País Extranjero”.

Las y los abogados que fueron titulados como Maestros en Derecho Civil, realizaron ante el jurado de sinodales la exposición de sus trabajos de investigación, mismos que fueron analizados e interrogados; así mismo, el Sínodo en conjunto con el Doctor Carrillo del Muro, Director de la Escuela Estatal de Formación Judicial les invitaron a continuar con sus estudios de Doctorado, alentándolos a superarse día con día, tal como el Derecho y la aplicación de las leyes y reformas constitucionales lo exigen.