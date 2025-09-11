Invierten más de 3 mmdp en rescate carretero

Zacatecas, Zac.- La inversión acumulada en infraestructura en cuatro años del Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, supera los 3 mil millones de pesos, con prioridad en el rescate carretero.

En el presente ejercicio fiscal, con inversión superior a los 1 mil 200 millones de pesos, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila, ha rehabilitado casi 900 kilómetros de carreteras en la entidad en el último año.

La inversión para infraestructura pública en general para Zacatecas es de más de 1 mil 400 millones de pesos en el último año, con un enfoque prioritario en la infraestructura carretera para mejorar la movilidad, la competitividad económica y la seguridad vial, lo que beneficia directamente a miles de familias zacatecanas al fortalecer las conexiones territoriales y reducir el rezago social.

El Gobierno de Zacatecas implementó el programa de Rescate Carretero como eje central de sus acciones, lo que incluyó la pavimentación de 314 calles equivalentes a 90 kilómetros y la reconstrucción o mantenimiento de 11 puentes vehiculares, acciones que han mejorado la accesibilidad en regiones rurales y urbanas, lo que facilita el traslado de productos agrícolas, el acceso a servicios de salud y educación, y la integración social.

Durante su Cuarto Informe de Gobierno “Resultados con Seguridad”, el mandatario David Monreal Ávila resaltó que las obras se han realizado sin recurrir a endeudamientos adicionales, lo que mantiene las finanzas sanas con una deuda pública disminuida en 554 millones de pesos netos desde septiembre de 2021.

En cuatro años se han recuperado más de 2 mil 500 kilómetros de calles y carreteras con una inversión total de 3 mil 178 millones de pesos, lo que representa un avance significativo en la infraestructura básica para combatir el rezago social y fortalecer la convivencia comunitaria.

Entre las estrategias implementadas, se destacan obras viales emblemáticas como la primera etapa del Rescate Carretero en Fresnillo, con una inversión de 50.8 millones de pesos, y la conclusión de la modernización de la vialidad Nezahualcóyotl en la Zona Metropolitana Guadalupe-Zacatecas, con un monto de 87 millones 870 mil 022.07 pesos, que incluye puentes y distribuidores viales para optimizar el flujo vehicular.

En paralelo, se han integrado esfuerzos para el campo, con la construcción y rehabilitación de 75 caminos saca-cosechas equivalentes a 330 kilómetros, con inversión de 2.75 millones de pesos y en beneficio de 17 mil 744 personas en zonas rurales, lo que fortalece la productividad agrícola y la integración territorial.

Los resultados alcanzados en infraestructura carretera han sido contundentes: una reducción en tiempos de traslado, mayor seguridad vial y un impulso al ecosistema socioeconómico, con beneficios directos para más de 157 mil 211 personas a través de 1 mil 154 obras de infraestructura social acumuladas en cuatro años, con una inversión de 509 millones 508 mil 545.03 pesos.

En el ámbito de la obra pública general, se han priorizado proyectos que combaten el rezago social, como la construcción de 338 obras de infraestructura social en convenio con dependencias estatales y municipios, que incluye el equipamiento de 2 mil 208 viviendas con calentadores solares y tinacos por más de 20.2 millones de pesos, y la realización de cinco obras de agua potable con 2.4 millones de pesos.

El Gobierno de Zacatecas invita a visitar el sitio web: https://4toinformedavidmonrealavila.zacatecas.gob.mx/, donde se concentran los detalles del 4to Informe de Resultados; ahí encontrarán videos, galerías y redes sociales, además de un chatbot para dar respuesta a las inquietudes ciudadanas sobre datos y avances gubernamentales.