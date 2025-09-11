Supervisan instalaciones de Utzac

Guadalupe, Zac.- La Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (Utzac), en apego a su compromiso de ofrecer espacios dignos y seguros para la comunidad universitaria, realizó este día un recorrido de supervisión por diversas áreas de la institución, encabezado por la Rectoría Secretaría Académica, Dirección de Administración, Mantenimiento, integrantes del Consejo Estudiantil y representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Utzac.

Durante el recorrido, se tomó nota de distintas inquietudes expresadas por la comunidad; aunque en Rectoría no se habían recibido previamente estas observaciones de manera formal, de inmediato se analizaron y se estableció una ruta de atención para darles seguimiento puntual.

Ya se han gestionado ante la Secretaría de Educación los materiales de impermeabilización para atender la infraestructura universitaria; sin embargo, debido al inicio de la temporada de lluvias, no ha sido posible comenzar los trabajos, por lo que se programarán en cuanto las condiciones lo permitan para asegurar la calidad y durabilidad de las reparaciones.

La Utzac refrenda su disposición de mantener un diálogo abierto con todos los sectores que conforman la comunidad universitaria y de trabajar de manera coordinada para seguir fortaleciendo la institución.