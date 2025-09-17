43 Aniversario de la Tienda SUPERISSSTE Fresnillo

La Familia SUPERISSSTE conmemora con orgullo el 43 aniversario de nuestra tienda en Fresnillo, un espacio que durante más de cuatro décadas ha acompañado a las familias zacatecanas ofreciendo calidad, precios justos y cercanía.

En el marco de esta celebración, reconocemos el esfuerzo de todas y todos quienes han sido parte de esta historia: trabajadoras, trabajadores, proveedores y clientas y clientes que han mantenido vivo el compromiso de SUPERISSSTE con la comunidad de Fresnillo.

Hoy, bajo el liderazgo del Dr. Martí Batres Guadarrama, Director General del ISSSTE, y la conducción de la Mtra. Dunia Ludlow Deloya, Directora de SUPERISSSTE, nuestra institución vive un proceso de transformación sin precedentes. Gracias a estas acciones, se han incorporado nuevos proveedores, reactivado categorías como frutas, verduras y carnes después de 20 años, y fortalecido programas como “Comer Bien, Vivir Mejor”, consolidando a nuestras tiendas como un referente de abasto accesible y de calidad.

En el ámbito de resultados, la tienda 069 Fresnillo ha mostrado un crecimiento sobresaliente en sus ventas. De octubre de 2024 a agosto de 2025, las ventas aumentaron en un 343.14%, con un desempeño particularmente sólido entre marzo y agosto, alcanzando su punto más alto en agosto de 2025. La ligera caída registrada en septiembre corresponde únicamente al periodo hasta el día 14, por lo que no refleja una tendencia completa del mes. Este comportamiento confirma la fortaleza y capacidad de crecimiento de la tienda Fresnillo, consolidándola como una de las más dinámicas de la red SUPERISSSTE.

En este aniversario, contamos con la distinguida presencia del Dr. Salvador Estrada, Subdelegado del ISSSTE en Zacatecas, y del Dr. Alfonso del Real López, Delegado del SAT en Zacatecas, quienes se sumaron a la celebración de esta historia compartida con las familias de la región.

La tienda de Fresnillo no solo representa 43 años de servicio, sino también el futuro de un SUPERISSSTE renovado que crece, se moderniza y se adapta a las necesidades de las familias mexicanas.

Con esta celebración, reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando para que cada visita a SUPERISSSTE Fresnillo sea una experiencia de confianza, ahorro y bienestar.

¡Felicidades, Fresnillo, por estos 43 años de historia compartida!

Juntos seguimos escribiendo el camino de un SUPERISSSTE más fuerte, más cercano y más humano.