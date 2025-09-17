Buscan ampliar la infraestructura en la UA de Ciencia Política: Menchaca Arredondo

Zacatecas, Zac.-En entrevista, el recién nombrado director de la Unidad Académica de Ciencias Políticas (UACP) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Ernesto Menchaca Arredondo, aseguró que esta facultad cuenta con dos posgrados, la Maestría en Ciencia Política y el Doctorado en Ciencia Política, los cuales forma parte del Sistema Nacional de Posgrados (SNP).

El funcionario universitario destacó que todos los profesores de estos programas se encuentran dentro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), aspecto que vuelve a esta unidad académica una facultad de carácter investigativo.

“En el actual periodo nos encontramos con varios retos como es ampliar la infraestructura, impulsar el trabajo colectivo, integrar a la oferta educativa una Licenciatura en Ciencia Política, fortalecer los posgrados y las estancias educativas en universidades internacionales y nacionales”, detalló Menchaca Arredondo.

Como primeras acciones de su administración, indicó el docente, se están atendiendo los requerimientos del estudiantado de la Maestría en Ciencia Política y el Doctorado en Ciencia Política. Asimismo, se realizará en el próximo mes de octubre la 8va Semana Nacional de Ciencias Sociales, en donde se dará difusión del trabajo científico de la comunidad de la UACP.