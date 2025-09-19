Continúa elaboración de Programa Estatal de Búsqueda de Personas desaparecidas

Zacatecas, Zac.- Autoridades gubernamentales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado y LabCo (laboratorio de innovación e impacto social en seguridad y justicia) dieron continuidad a la elaboración del Programa Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y no Localizadas, el cual permitirá generar que las familias tengan no solamente acceso a la justicia, sino que recobren su tranquilidad.

En reunión celebrada esta mañana en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, las y los integrantes del mecanismo estatal de búsqueda revisaron las líneas de trabajo establecidas, líneas de acción y, sobre todo, los mecanismos de seguimiento de las mismas, que incluyen alrededor de 10 indicadores.

En el documento se establecen objetivos relacionados con los tipos de búsqueda, la identificación humana, la prevención, la coordinación y principalmente la participación de los colectivos de familias de personas desaparecidas.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, explicó que estos encuentros, en los que se evalúan los avances, forman parte de las disposiciones que el Gobernador David Monreal Ávila ha establecido, con la finalidad de brindar certidumbre a las familias que, por diferentes circunstancias, tienen a algún ser querido desaparecido o no localizado.

Desde el inicio de la administración, el Gobernador instruyó brindar todo el respaldo y apoyo a las familias, motivo por el cual se mantiene una relación estrecha con colectivos; se estableció una mesa de trabajo permanente, en la que se revisan avances, se da seguimiento a carpetas de investigación y se calendarizan búsquedas.