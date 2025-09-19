Del 20 al 27 de septiembre será la Olimpiada Mundial de Astronomía Abierta

Zacatecas, Zac.- Un equipo de cuatro jóvenes mexicanos, Ángel Jesús Escareno, Frida Sherami Díaz, Iker Omar Lavin y Oscar Jhovani Buenavista, serán los jóvenes que representarán a nuestro país en la Olimpiada Mundial de Astronomía Abierta, liderados por el docente investigador de la Unidad Académica de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia (LUMAT), de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Alejandro González Sánchez.

En entrevista, el líder del equipo mexicano, el investigador Alejandro González Sánchez, afirmó que este concurso de talla mundial está conformado por un programa cultural con conferencias magistrales y también contará con visitas a centros astronómicos.

Asimismo, informó que este evento internacional a desarrollarse en Sochis (Sirus), Rusia, se efectuará del 20 al 27 de septiembre del presente año, días en los que los estudiantes realizarán su participación mostrando sus conocimientos en matemáticas, física y astronomía.

Por su parte, la colíder del equipo mexicano, Abigail Flores Márquez, informó que este año por motivos de seguridad el equipo mexicano trabajará a distancia en las distintas competencias en rondas teóricas, prácticas y de observación.

Cabe mencionar que la OWAO busca promover el estudio de la astronomía y la astrofísica entre los jóvenes y fortalecer los lazos académicos internacionales entre universidades que trabajen la materia de astronomía.