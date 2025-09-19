Invitan a evitar el colesterol y llevar una vida saludable

Zacatecas, Zac.- Adoptar estilos de vida saludables ayuda al organismo a mantener estables las sustancias presentes en todo el cuerpo; por ello, especialistas de la Secretaría de Salud (SSZ) hacen un llamado a la ciudadanía para mejorar los hábitos alimenticios y patrones de ejercicio, a fin de evitar altos niveles de colesterol.

Paulina Aguirre López, nutrióloga de la SSZ, detalló que el colesterol es una sustancia grasa presente en todas las células del organismo; su elevación es atribuida al consumo frecuente de grasa saturada. Entre los alimentos que más lo contienen se encuentran: los lácteos, carne roja, la yema de huevo y aceites como el de coco.

Es recomendable mantener un nivel inferior a 200 miligramos por decilitro (mg/dl) de sangre, pues, cuando sobrepasa estos valores, puede provocar arterioesclerosis; es decir, el endurecimiento de las arterias a causa de los depósitos de grasa, lo cual suele complicarse y causar ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares.

Las personas pueden conocer sus niveles mediante una prueba de sangre conocida como perfil de lípidos. Para mantenerlo en valores óptimos, es recomendable realizar ejercicio diariamente, al menos 30 minutos, y evitar hábitos como el tabaquismo, pues fumar también causa endurecimiento en las venas y arterias.

Es indispensable llevar una dieta alta en frutas y verduras, pues su fibra ayuda a que se absorba menos de los alimentos que lo contienen.

Otro factor que puede influir para que esta sustancia se eleve en el cuerpo es la edad, ya que, con el paso de los años, disminuye la función del hígado para eliminarlo, así como la genética; hay casos donde se debe recurrir a fármacos para mantenerlo estable.

Cada 19 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Colesterol, como una oportunidad para reflexionar sobre esta condición que puede ser considerada como un enemigo silencioso, pues normalmente no presenta síntomas en los primeros años y hace que pase desapercibido.