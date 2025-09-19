Organizan feria de la salud en licenciatura en artes UAZ

Zacatecas, Zac.- Con la finalidad de establecer los lineamientos para fomentar estilos de vida saludable entre la comunidad estudiantil, 280 alumnos de la Licenciatura de Artes de la Unidad Académica de Artes (UAA) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) participaron en la Feria de Salud, así lo indicó la responsable de la subsede del Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles (CASE) en Artes, Maura Olivia Pinedo Vargas.

Buscando el bienestar integral de cada miembro de la comunidad, es este espacio se presentaron módulos de atención por parte de la Secretaría de Salud de Zacatecas, UNEME CECOSAMA “Salud Mental y Adicciones”, CAPACITS, Vacunación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), espacio en donde vacunaron contra sarampión, rubeola, parotiditis y hepatitis B.

También se mostraron los servicios que ofrecen el Centro de Integración Juvenil (CIJ), Defensoría Universitaria, las Becas Federales, y un módulo de ayuda con la afiliación al IMSS con base a su cartilla de vacunación y el número de seguridad social NSS.

Esta feria ha contribuido a formar un entorno en donde la salud sea un pilar fundamental para el desarrollo personal y colectivo de los futuros profesionales del arte, para que cuenten con una formación integral, concluyó Pinedo Vargas.