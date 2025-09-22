Ofrecen curso sobre Prevención de la Desaparición a juventudes

Zacatecas, Zac.– Como parte de la Agenda del Bienestar y de la estrategia de pacificación de los gobiernos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el mandatario David Monreal Ávila, se ofreció un curso sobre prevención de la desaparición de personas a jóvenes que participan en el programa Reconecta.

El curso fue organizado por la Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Prevención Social del Delito y de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, como parte de las actividades de este programa federal.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, explicó que este tipo de actividades pretenden que las y los jóvenes que han tenido algún conflicto con la ley y que han incurrido por primera vez en algún delito, tengan una adecuada reinserción social, pero, sobre todo, una nueva oportunidad de vida.

Son diversas las actividades y acciones que se llevan a cabo, entre las que destacan las de labor social, pláticas, capacitaciones, entre otras.

En el curso ofrecido hoy en las instalaciones de la Comisión Local, el comisionado Everardo Ramírez Aguayo explicó el trabajo que realiza esta área de la Secretaría General, como los tipos de desaparición existentes, así como de víctimas.

Igualmente, les mencionó las áreas que componen a la comisión, como la de análisis de contexto, la de búsqueda, el equipo con el que se cuenta, pero sobre todo les transmitieron algunas formas de prevenir este delito, como fomentar el autocuidado, generar redes de apoyo, que las familias brinden más atención a las y los hijos y reforzar los valores al interior de las familias.

Finalmente, la Subsecretaria de Prevención Social del Delito, Diana Saucedo Nava, agradeció el apoyo brindado y destacó el trabajo que realizan con estas juventudes los gobiernos de México y de Zacatecas y que les permitirá una adecuada reinserción social.