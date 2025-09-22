Toma protesta 24 consejos municipales de Desarrollo Urbano

Zacatecas, Zac.– Con el propósito de vigilar y controlar el crecimiento del territorio y el uso del suelo, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila, tomó protesta a 24 Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

A través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot), la administración estatal trabaja en garantizar el cumplimiento de la instalación de estos consejos, que deberán elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, modificar, actualizar y evaluar los programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de centros de población y los demás que de estos deriven.

Para ello, deberán adoptar normas y criterios de congruencia, coordinación y ajuste a otros niveles superiores de planeación, así como vigilar su cumplimiento.

En el evento, la titular de la Seduvot, Luz Eugenia Pérez Haro, destacó que la instalación de estos consejos es una declaración de compromiso con el orden, con la visión a largo plazo y con el derecho que tiene cada persona de vivir en un entorno digno, justo y sostenible.

“Queremos fraccionamientos bien hechos, sí, pero también queremos calles vivas, espacios públicos seguros, zonas rurales con servicios, comunidades conectadas y resilientes”, concluyó.

Entre las facultades de estos Consejos está la regulación, control y vigilancia a las reservas territoriales, usos de suelo y destinos de áreas y predios, así como las zonas de alto riesgo en los centros de población que se encuentren dentro de los municipios.

Con la puesta en marcha de estos consejos municipales, se busca fomentar acciones, obras y servicios en materia de desarrollo urbano y vivienda para los municipios.

Los municipios que hoy toman protesta son: Apozol, Apulco, Atolinga, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Trinidad García de la Cadena, El Plateado de Joaquín Amaro, Juchipila, Juan Aldama, Luis Moya, Moyahua de Estrada, Noria de Ángeles, Pánuco, Pinos, Río Grande, Saín Alto, El Salvador, Susticacán, Tabasco, Tepechitlán, Tepetongo, Tlaltenango, Villa González y Villanueva.

En este evento estuvo presente la representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), María de la Luz Dorado Ávila, equipo de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, así como personal de los ayuntamientos, quienes también rindieron protesta.