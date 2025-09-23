Universitarios promueven el senderismo con el grupo “Jabalíes”

Zacatecas, Zac.-El grupo de senderismo “Jabalíes”, integrado por 18 universitarios, han subido a la cima de los volcanes de México como el Nevado de Colima, La Malinche, y el Paricutín, además del Cerro del Muerto en Aguascalientes y otros cerros de la capital, resaltó el líder del grupo Juan Carlos Landeros Márquez.

En entrevista, mencionó que este grupo nació a partir de la pandemia, periodo en el que se limitaron muchas actividades, y de ese modo es que cuatro personas iniciaron sus caminatas por los cerros de la entidad.

Actualmente, dijo, son 18 integrantes del grupo en mención, y explicó que cada domingo a las 5:50 de la mañana, se dan cita para realizar su ruta, algunas con duración desde 4 hasta 6 horas, dependiendo el lugar seleccionado por parte del líder del grupo, quien destacó que, sus actividades deportivas realizadas desde niño le han permitido seguir incursionando en este ámbito, pero ahora como líder de los “Jabalíes”.

En ese sentido, las docentes universitarias Eva Rosales Valdez, María Ríos Mariscal y Belén Hernández Hernández, integrantes de este grupo, también compartieron sus experiencias en el senderismo, resaltando lo valioso y significativo que es poder estar en contacto con la naturaleza.

Sobre todo -destacaron-, “con una dinámica muy familiar, ya que cada ruta es un cuidado entre todos, siempre va una persona al frente encargada de la ruta ya marcada, una en medio y una al final, esto para poder cuidar cada paso, ya que en ocasiones, aunque sea una ruta que se ha visitado, las condiciones climáticas generan que en esa ruta se tenga que utilizar equipo, pues se deben cruzar arroyos, subir cerros, y, además, algunas rutas son en plano y otras no, es decir, algunas fáciles y otras complicadas”.

Finalmente, compartieron también sobre su experiencia al visitar el Nevado de Colima, “experiencia que, cansadas, pero sobre todo al darse cuenta del alcance que tiene nuestro cuerpo, y realizar ese ascenso, puedes disfrutar la naturaleza en todo su esplendor, y, que, a pesar de la diversidad del clima, gracias al apoyo del líder Carlos Landeros, podemos contar con el equipo correcto para realizar cada ruta que nos proponemos”.