Conforman comités de entrega de recursos para uniformes gratuitos 

Zacatecas, Zac.- Con la finalidad de contribuir a la economía familiar y fortalecer a los comercios locales, la administración estatal, encabezada por el Gobernador David Monreal Ávila, diseñó el programa de Entrega de Uniformes Escolares y dio arranque a la primera etapa, que es la Conformación de los Comités de Padres de Familia.

A nombre del titular del Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaria de Educación, Gabriela Pinedo Morales, acudió a la Escuela Primaria Ma. Guadalupe Belmonte Romo, del municipio de Guadalupe, para tomar protesta a los Comités de Padres de Familia de los turnos Matutino y Vespertino.

“Para el Gobernador es importante asegurar que niñas y niños tengan igualdad de condiciones en la escuela, por lo que padres y madres de familia ya no tendrán que preocuparse por el inicio del ciclo escolar”, afirmó la funcionaria, quien destacó que estos apoyos ahora son una obligación del Estado, porque el mandatario propuso que dichas garantías de los infantes quedarán consagradas en la Constitución Política de la entidad.

La Secretaria mencionó que la conformación de estos comités es el primer paso para que los niños y niñas reciban sus uniformes gratuitos en las escuelas primarias; dijo que serán los padres de familia los que tendrán la oportunidad de elegir qué tipo de uniforme es más adecuado que porten sus niños y niñas, así como la empresa que los deberá elaborar.

Pinedo Morales explicó que el proceso de la conformación del comité es un ejercicio democrático que se realiza por plantel y turno; se lleva a cabo una asamblea en la que padres y madres de familia elijen por votación a un o una presidenta, así como un tesorero y dos vocales, quienes recibirán el recurso, se encargarán de contactar al proveedor y harán llegar los uniformes a niñas y niños.

Durante el mes de septiembre, se tiene planeado que se establezcan todos los comités de cada una de las escuelas públicas de la entidad, para que, en el mes de octubre, se inicie la segunda etapa, que será la entrega de la primera ministración del recurso asignado para la adquisición de los uniformes escolares.

Al destacar que el Gobernador ha reiterado en diferentes ocasiones que apoyar a la educación es abonar a la pacificación de Zacatecas, la funcionaria refirió que este programa tiene dos bondades: la primera, contribuir a la reducción de los gastos familiares del arranque del ciclo escolar; la segunda, fortalecer la economía local, ya que la inversión se queda en las empresas zacatecanas, que serán las encargadas de confeccionar los uniformes.

En la administración estatal las políticas públicas están enfocadas en beneficiar a la ciudadanía en general, por lo que este programa ayuda a niños y niñas de la entidad a mantenerse en las escuelas y forjar un mejor futuro.

Participaron como testigos de honor de la toma de protesta de los comités, el Presidente Municipal de Guadalupe, José Saldívar Alcalde; el diputado local, Saúl Cordero; los subsecretarios de Educación, Armando Delgadillo Ruvalcaba y Adriana Vargas Tagle, así como las directoras de la primaria: Maribel Hernández Ramírez, del Turno Matutino y Alicia Escoto Peralta, del Turno Vespertino.