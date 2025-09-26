Participa Zacatecas en Jornada Nacional Tequios y Murales por la Paz

Guadalupe, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, a través del Instituto de la Juventud del Estado (Injuventud), en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), realizó la Jornada Nacional Tequios y Murales por la Paz en el parque La Purísima, del municipio de Guadalupe.

En el arranque de las actividades, las y los jóvenes zacatecanos se enlazaron a la conferencia La Mañanera del Pueblo, con la Presidenta Claudia Sheinbaum, a quien reconocieron por el respaldo a la juventud del país.

Mauricio Acevedo Rodríguez, director general del Instituto de la Juventud del Estado, detalló que esta Jornada se realiza de manera simultánea, a nivel nacional, con diversas actividades que tienen como objetivo transformar los espacios que se encuentran en descuido y, al mismo tiempo, fortalecer los lazos de convivencia entre las comunidades.

Además, indicó, involucran de una manera sana a las juventudes y a la sociedad en general, con diversas actividades que coadyuven al mejoramiento de los entornos para tener más y mejores espacios de esparcimiento, en donde puedan desenvolverse con el deporte, el arte y la cultura.

En esta Jornada Tequios se realizó la limpieza del parque y sus alrededores, además de la pinta de los murales de este espacio, con la colaboración de más de 120 alumnos de diversas instituciones educativas como el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez), el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y la Escuela de Aviación ANHER.

Acevedo Rodríguez agregó que estas acciones forman parte de la estrategia nacional de prevención de adicciones y cuidado al medio ambiente impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Gobernador David Monreal Ávila, ya que, ahora, las juventudes tienen la oportunidad de dejar huella, de mejorar los espacios públicos en donde se desarrollan para así convivir de una manera sana y responsable, “hoy los jóvenes están más unidos por el futuro de Zacatecas”.

En su mensaje, José Saldívar Alcalde, presidente municipal, agradeció al Instituto de la Juventud y al Gobierno de Zacatecas que el ayuntamiento de Guadalupe sea tomado en cuenta para la realización de una actividad tan importante y de impacto a nivel nacional, en donde se involucran diversos actores de la sociedad, para aportar al beneficio de todos.

En este evento estuvieron presentes Aarón Basurto, director de la Instancia Municipal de la Juventud de Guadalupe y Bernardo Candelas, enlace regional de la Secretaría de Educación del Gobierno de México.