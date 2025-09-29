Condecoran a elementos de seguridad pública

Guadalupe, Zac.- Por su valentía, compromiso, lealtad, honestidad, disciplina y amor a su patria, a nombre del pueblo de Zacatecas, el Gobernador David Monreal Ávila entregó reconocimientos, medallas al mérito y condecoraciones a elementos de seguridad pública, quienes han llevado a tener al estado entre los más pacíficos del país.

Este lunes, en la ceremonia de Honores a la Bandera, realizada en las instalaciones del Instituto de Formación Profesional, el mandatario estatal otorgó a miembros de la Secretaría de Seguridad Pública 50 reconocimientos, 21 diplomas por participación en el intercambio de experiencias con España, 75 condecoraciones por méritos deportivo, docente, ejemplar, policial, social, así como una mención honorífica y un distintivo.

Acompañado por el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, y por el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, el Gobernador David Monreal reconoció el trabajo que realizan las y los elementos de las distintas corporaciones, “este evento simboliza el orgullo que como pueblo y administración se tiene por cada una y por cada uno de ustedes”.

Recordó que, hace cuatro años, se padecieron una noche oscura y momentos de incertidumbre, de temor, de miedo; pero, gracias a su valentía, su compromiso, su lealtad y su disciplina, hoy se goza de paz y de tranquilidad, gracias a todas y todos ustedes.

Al recordar las efemérides, les dijo: “ustedes ya forman parte de ese anecdotario, de esa historia, porque integran una policía renovada, digna, transformada; y porque estamos en el camino correcto, vamos a consolidar a nuestra policía, de tal manera que será una de las mejores policías del país”.

Hoy, continuó el Gobernador David Monreal, “se habla de ustedes: qué están haciendo las Policías en Zacatecas, cómo le están haciendo y cómo las corporaciones lograron bajar los índices delictivos en Zacatecas. Hoy no sólo somos ejemplo para nuestro estado, somos ejemplo nacional, y tienen el reconocimiento de nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo”.

El mandatario destacó que las y los policías le han regresado la esperanza y confianza al empresario, al comerciante, al ciudadano. “Hoy, Zacatecas vive otro momento. Se los puedo decir porque, todos los días, reviso la condición económica de nuestro estado y, con la paz, regresó no sólo la convivencia y la tranquilidad, sino también el deseo de progresar, de prepararse, de formarse”.

Durante estos cuatro años, además de la seguridad, han mejorado la economía, los ingresos propios y las participaciones, y eso permite dar solución a muchas de las problemáticas sociales, avanzar en la mejora de carreteras, en infraestructura en salud y en educación, y esto que estamos viviendo es porque se goza de paz y de tranquilidad.

“Por su mérito, por su trabajo y por su compromiso, hoy, Zacatecas puede decir con esperanza y con ilusión que tiene una buena Policía. Con el mando del General Arturo Medina Mayoral, la Secretaría de Seguridad Pública, junto con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía de Investigación, no sólo es una buena familia, es una fraternidad, es una hermandad, es una buena corporación”, afirmó.

En presencia de Isaac Bravo López, comandante de la Decimoprimera Zona Militar, y Vicente Dimayuga Canales, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, felicitó a las y los policías que recibieron un reconocimiento como un justo homenaje por su disciplina, valentía y alto sentido del deber y cumplimiento de su responsabilidad de proteger y servir a la sociedad zacatecana.

“Cada reconocimiento que hoy se entrega lleva consigo la historia de sacrificios personales, de jornadas extenuantes, de riesgos asumidos con entereza y de una firme convicción por contribuir a la pacificación del estado de Zacatecas. Estas condecoraciones representan el testimonio de que el compromiso y la lealtad con el pueblo se traducen en resultados y en confianza de la ciudadanía”, añadió.

Les dijo que “su trabajo diario fortalece la seguridad de las comunidades, brinda, tranquilidad a nuestras familias y constituye un pilar fundamental en la construcción de un Zacatecas más justo, más seguro, en paz y con bienestar. El desempeño de cada uno de ustedes refleja no sólo su preparación y capacidad, sino también el espíritu de unidad que caracteriza a nuestra corporación”.

Hizo extensivo el reconocimiento a todas y todos los policías del estado, “porque sabemos que el trabajo en equipo es lo que fortalece a nuestra institución. A nombre del Gobierno de Zacatecas, expreso nuestro más profundo respeto y gratitud. A las familias de los y las galardonados, este reconocimiento también es suyo, porque son el sostén y la inspiración de nuestras y nuestros policías”, remató.

También estuvieron presentes Francisco Esquivel Cruz, delegado de la Fiscalía General de la República; Jesús Israel Porta Martínez, director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado; Adilene Rosales Romero, delegada de Programas para el Desarrollo; Osvaldo Cerrillo Garza, secretario técnico de la Mesa de Construcción de Paz; Carlos Moreno Sánchez, jefe de Estación del Centro Nacional de Inteligencia; Jaime Lomelí Martínez, subsecretario de Prevención y Reinserción Social, entre otros.