Expociencias Zacatecas 2025 llega a UAZ: un encuentro con creatividad e investigación

Zacatecas, Zac.-Serán las instalaciones de la Unidad Académica de Ciencias Químicas (UACQ) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), en el Campus UAZ Siglo XXI, la sede de la edición de “Expociencias Zacatecas 2025”, la cual contará con cuatro categorías: Petit, Kids, Juvenil, Medio Superior y Superior, así lo informó la directora de este evento, Abigail Flores Márquez.

Al respecto, explicó que “Expociencias Zacatecas 2025”, es un evento dirigido a niñas, niños, jóvenes y adultos que tienen gusto por la ciencia y que deseen presentarán proyectos creados y animados que coadyuven en el desarrollo científico y tecnológico, a realizarse el día 17 de octubre del presente año.

“Es una actividad que busca fomentar el desarrollo y la cultura científica de nuestro estado, mostrando sus trabajos sobre matemáticas, medicina, difusión científica, química, ciencias de la tecnología y la información, ciencias agropecuarias, entre otras áreas académicas”, dijo.

La organizadora de Expociencias Zacatecas 2025, también informó que las áreas del conocimiento a evaluarse son: Biología, Ciencias de la Ingeniería, Ciencias de los Materiales, Ciencias Espaciales, Ciencias Exactas y Naturales, Mecatrónica, Medio Ambiente, Sociales y Humanidades.

Detalló que este evento está considerado como el más importante a nivel nacional que promueve el desarrollo y la presentación de proyectos de investigación realizados por estudiantes de todos los niveles educativos. Asimismo, ExpoCiencias Zacatecas busca consolidarse como el evento anual, de carácter itinerante, organizado por diversas instituciones educativas y centros de cultura para convertirse en el evento más importante en nuestra entidad”.

Finalmente, indicó que este año los proyectos ganadores obtendrán su acreditación oficial para representar a Zacatecas en la ExpoCiencias Nacional 2025 Tamaulipas, y el ganador absoluto tendrá su acreditación para formar parte de la Delegación Mexicana que competirá en la Expociencias Internacional 2026 Guatemala.

Cabe mencionar que los ganadores en años pasados, han representado a México en países como Costa Rica, Inglaterra, España y Brasil, los cuales has sido sedes de la Expociencias Internacional.