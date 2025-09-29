Familias reciben apoyos económicos

Zacatecas, Zac.- En un acto de solidaridad y compromiso con las familias zacatecanas, la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, hizo entrega de 10 apoyos económicos destinados a cubrir gastos urgentes relacionados con salud, medicamentos, servicios funerarios y participación en eventos culturales.

La entrega se realizó tras el acto cívico de Honores a la Bandera, en el que estuvieron presentes beneficiarios y sus familias. Estos apoyos son parte de las peticiones que la Presidenta Honorífica del SEDIF recibe durante sus giras de trabajo por el estado, al escuchar directamente las necesidades de la población y brindar soluciones puntuales.

“Estos apoyos reflejan el compromiso que tenemos con las familias más vulnerables del estado, quienes enfrentan situaciones difíciles y requieren de una mano amiga que les ayude a salir adelante”, expresó Hernández de Monreal.

Uno de los casos que destaca es el de una familia que enfrenta un elevado adeudo hospitalario, derivado de dos cirugías urgentes en un mismo paciente, en un corto periodo de tiempo. Gracias a este respaldo económico, podrán solventar parte de esa carga financiera.

Asimismo, se apoyó a Óscar, un joven talentoso que representará a Zacatecas en el Festival Internacional de Arte y Espectáculo, que se celebrará en la Ciudad de México. Con este impulso, podrá continuar desarrollando su talento y proyectar la riqueza cultural del estado a nivel nacional.