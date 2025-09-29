Invitan a participar como calaveras en grabación de video promocional

Zacatecas, Zac.- El Gobierno del Estado, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, convocó a la ciudadanía a formar parte del video promocional oficial del Festival de Día de Muertos Zacatecas 2025, en una grabación que busca convertirse en un momento histórico para la entidad.

Como parte de las grabaciones del vídeo promocional del Festival de Día de Muertos Zacatecas 2025, se convocó a la población en general a participar en el rodaje, durante la escena final, el próximo miércoles 1 de octubre, a las 10:00 horas, en el emblemático Teatro Fernando Calderón, donde se pretende llenar el recinto con personas caracterizadas como calaveras mexicanas.

Para participar, es necesario asistir caracterizado como calavera mexicana; se trata de un evento abierto a personas mayores de 10 años.

“La idea es llenar el teatro con una gran variedad de personajes tradicionales del Día de Muertos. Los participantes pueden elegir el estilo, la época o la región que deseen representar, pero siempre respetando las tradiciones y la cultura mexicana”, explicó Héctor Pesci Delgado, coordinador general del Festival de Día de Muertos Zacatecas 2025.

La grabación tiene un tiempo estimado de 3 horas y media, por lo que se sugiere que las y los asistentes se preparen para una sesión que, además de ser histórica, será muy divertida.

Durante el rodaje, es fundamental que todas y todos los participantes respeten las instrucciones proporcionadas por el equipo de producción, lo cual garantizará que el proceso se realice de manera fluida y organizada.

Además, se invita a las y los asistentes a tomar fotos y disfrutar del momento, ya que la grabación será única.

No se permitirá la entrada a personas que no estén caracterizadas adecuadamente. Específicamente, no se permitirá el ingreso a quienes porten atuendos relacionados con Halloween o que no respeten la tradición del Día de Muertos.

El evento se centra en representar fielmente las costumbres y símbolos de esta celebración mexicana, por lo que se solicita a todas y todos los participantes apegarse al tema propuesto.