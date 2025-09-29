Tiene gobierno 65 nuevos vehículos para fortalecer acciones

Imagen de archivo

Zacatecas, Zac.- “Entramos al último tercio, podemos cumplirle con creces a Zacatecas; las condiciones están dadas, los pilares están colocados y puedo decir que la entidad está de pie y lista para incorporarse al desarrollo nacional”, afirmó el Gobernador David Monreal Ávila al encabezar la entrega de 65 vehículos nuevos para fortalecer la administración pública estatal.

Enfatizó que la renovación de la flota vehicular es parte de una estrategia integral para modernizar, dignificar y profesionalizar el servicio público, al dotar a las y los trabajadores de herramientas seguras y eficientes.

La Secretaria de Administración, Maricarmen Salinas Flores, informó que la inversión destinada a la entrega de estas unidades fue de 33.5 millones de pesos, en el marco de un programa que ha permitido dar de baja 281 vehículos en condiciones de obsolescencia y generar ahorros por más de 81 millones de pesos en combustible.

Agregó que “estas acciones son parte del compromiso del Gobernador David Monreal Ávila con la austeridad, la eficiencia y la disciplina financiera”.

El mandatario estatal recordó que, en los últimos años, se ha consolidado la renovación de la infraestructura móvil de los servicios esenciales, “hemos logrado ya renovar el 100 por ciento de las ambulancias del sector salud, con más de 100 nuevas unidades en los últimos dos años; y hemos renovado más del 90 por ciento de las patrullas al servicio del Estado”.

“Ahora ya prácticamente todo el parque vehicular es propiedad del Gobierno de Zacatecas, dejamos atrás la mala práctica del arrendamiento”, destacó.

Resaltó que el fortalecimiento no sólo se limita a la administración central, sino que también se ha extendido a los municipios, donde en conjunto se han invertido casi 30 millones de pesos bajo el esquema peso a peso para adquirir camiones de limpia, pipas de agua, de volteo y transporte de personal.

Cierre de año garantizado

El Gobernador David Monreal Ávila adelantó que el cierre del año está garantizado para las y los servidores públicos, “ya tengo asegurados los aguinaldos, las compensaciones y el salario de todas y todos; pocas administraciones, como la nuestra, a estas alturas de septiembre, pueden decirlo”.

Celebró que este cierre de 2025 se dará en condiciones favorables en muchos ámbitos, gracias al buen ciclo agrícola y la captación de agua en las presas del estado, lo que traerá circulación económica en más del 58 por ciento de los municipios con vocación agrícola-ganadera.

Expresó gratitud al personal de Gobierno por el compromiso demostrado, “estamos renovando el espíritu y el compromiso de la burocracia; hoy sí puedo decir que la mayoría de las y los trabajadores aman su trabajo y al pueblo de Zacatecas”.

Participaron en el evento las y los secretarios de Desarrollo Social, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas; de Educación, Gabriela Evangelina Pinedo Morales; de Finanzas, Ruth Angélica Contreras Rodríguez; de Obras Públicas, Mildret Karla Montes Incháurregui, del Campo, Gerardo Luis Cervantes Viramontes; de Economía, Jorge Miranda Castro; de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, Luz Eugenia Pérez Haro, y de Salud, Oswaldo Pinedo Barrios, entre otros.