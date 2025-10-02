Capacita UAZ a prestadores de servicios de hoteles y restaurantes

Zacatecas, Zac.- Personal de restaurantes y hoteles se capacitan en “Formación de meseros” impartida por la docente investigadora en la Licenciatura en Turismo, con experiencia en administración de restaurantes y franquicias, Certificada en diversos estándares del competencia por la RED Conocer entre ellos el EC0038 Atención a comensales del que además es formadora y evaluadora, y EC0217 impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal, Celia Torres Muhech, esto a través del programa de Turismo de la Unidad Académica de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas(UAZ); el Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación de la UAZ; y la Secretaría de Turismo del Gobierno del estado de Zacatecas (SECTUR).

El propósito de la capacitación fue brindar las herramientas a las y los participantes para reconocer y adaptar algunas herramientas necesarias para brindar un servicio consistente en el salón comedor que se refleje en calidad percibida por los comensales.

La coordinadora de Vinculación de la UAZ, María Argelia López Luna, en su mensaje de inauguración de trabajos, señaló el compromiso de impulsar una universidad dinámica, cercana a la sociedad y comprometida con la formación integral a través de eventos académicos y formativos que fortalecen a nuestro quehacer diario de trabajo, y generar espacios de aprendizaje y vinculación con nuestra sociedad.

Además, reconoció la valiosa participación de la instructora como una profesional y con amplia trayectoria académica y experiencia en atención a comensales.

Por último, manifestó importante fortalecer y fomentar los procesos de capacitación que nos permitan garantizar la competitividad y calidad de los servicios que se ofrecen a los visitantes y turistas en el Estado.

Durante la capacitación se abordaron los temas: reglas elementales de cortesía y código de vestimenta, supervisión del proceso de servicio, coordinación y manejo de personal, normas de servicio en eventos especiales, estándares de servicio, orden de alimentos y bebidas, calidad en el servicio y conciencia turística.

En el evento académico estuvo presente por la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Zacatecas Leticia Zavala Contreras; y por la UAZ, la Coordinadora de Vinculación de la UAZ, María Argelia López Luna, y la responsable del programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación, Araceli Graciano Gaytán.