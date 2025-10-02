Con marcha, recuerdan universitarios matanza de Tlatelolco

Zacatecas, Zac.- “¡2 de octubre no se olvida!”, resonó esta mañana por las calles de Zacatecas cuando cientos de estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) marcharon para recordar la matanza de Tlatelolco ocurrida en 1968. A 58 años de aquel episodio en el que la Plaza de las Tres Culturas se tiñó de sangre, los universitarios caminaron en memoria de quienes fueron asesinados por alzar la voz contra el autoritarismo.

El contingente partió en punto de las 10:00 horas desde la Unidad Académica de Ingeniería. Tras recorrer el bulevar metropolitano y avanzar por las principales calles del Centro Histórico, llegaron a la Plaza de Armas, donde realizaron un mitin con mensajes de reflexión y memoria de uno de los capítulos más trágicos de la historia mexicana.

Entre mantas, carteles y consignas, los estudiantes hicieron un llamado a no olvidar el pasado para evitar repetirlo. En el trayecto también mostraron solidaridad con diversas luchas actuales: denunciaron el genocidio en Palestina, exigieron la defensa de los derechos de las mujeres, acompañaron la causa de las madres buscadoras y recordaron a los 43 normalistas de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada.