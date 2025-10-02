Fortalecerá UAZ servicio social de estudiantes

Zacatecas, Zac.- En el auditorio del programa de la Licenciatura en Nutrición de la Unidad Académica de Enfermería de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), se llevó a cabo una reunión de trabajo convocada por la Coordinación de Vinculación, a través de su programa de Servicio Social.

El encuentro reunió a responsables de Servicio Social de las distintas unidades académicas con el propósito de fortalecer institucionalmente los procesos de coordinación, definir estrategias conjuntas y establecer procedimientos claros para la asignación, seguimiento y evaluación del servicio social que deben realizar los estudiantes de nivel licenciatura, conforme a la reglamentación universitaria vigente.

Durante la sesión, la Coordinación de Vinculación presentó a los participantes las diversas actividades que impulsa, entre ellas: el fortalecimiento y desarrollo regional; la vinculación con el sector productivo mediante el programa de bolsa de trabajo; la metodología para la elaboración de convenios institucionales; las distintas modalidades del servicio social; y las acciones que realiza la entidad certificadora en materia de competencias laborales.

La reunión contó con una destacada participación de directores de las unidades, responsables de Servicio Social y Vinculación, así como personal académico. Estas acciones sientan las bases para estandarizar los procedimientos relacionados con el servicio social y la vinculación dentro de la UAZ promoviendo una gestión más articulada y eficiente.