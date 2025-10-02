Promueven medidas para prevenir infecciones respiratorias por inicio de temporada de frío

Zacatecas, Zac.- Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas, en la mayor parte del territorio estatal, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de Salud (SSZ), hace un llamado a la ciudadanía para redoblar esfuerzos y prevenir infecciones respiratorias, que pueden complicarse y causar severos daños.

Agustina García Macías, jefa del departamento de Epidemiología de la SSZ, informó que en la última semana se diagnosticaron 8 mil 962 casos, lo cual representa un incremento del 35 por ciento, con respecto a la semana anterior.

Por lo anterior, exhortó a toda la población a abrigarse y optar por vestirse con varias capas de prendas, que permitan ir regulando la temperatura, conforme avanza el día.

Recordó la importancia de elevar la ingesta de frutas ricas en vitamina C, como los cítricos, así como bebidas calientes. De igual manera, evitar los cambios bruscos de temperatura y no exponerse a corrientes de aire.

Aunque todas las personas son susceptibles de enfermar, hay que tener especial cuidado con los menores de cinco años de edad y los mayores de 60 años, pues son los grupos en donde mayormente se presentan las complicaciones.

La especialista señaló la importancia de tener completo el esquema de vacunación contra: Covid, influenza y neumococo, por lo que, en caso de dudas o falta de dosis, se puede acudir a la unidad de salud más cercana.

En esta temporada no se deben dejar de lado las medidas de higiene, como la limpieza y desinfección de superficies en el hogar y ventilar las habitaciones; a nivel personal, el lavado constante de manos con agua y jabón puede ser un gran aliado para evitar la propagación de padecimientos respiratorios.