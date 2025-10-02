Recibe AMANC donativo para apoyo a niñas y niños con cáncer

Zacatecas, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal, realizó la entrega de un donativo por 20 mil pesos a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC Zacatecas), como parte del compromiso con el bienestar y la salud de niñas, niños y adolescentes, que enfrentan esta difícil enfermedad.

Durante la entrega simbólica, la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, destacó la labor incansable que AMANC realiza día con día para brindar atención integral a infantes diagnosticados con cáncer, así como el acompañamiento a sus familias en momentos de gran vulnerabilidad.

“Sabemos que el cáncer infantil no sólo afecta la salud física, sino también emocional y económica de las familias. Por eso, respaldamos nuestro compromiso de hacer equipo con organizaciones como AMANC, que transforman vidas con empatía y esperanza”, señaló.

El donativo, realizado previo a la XXl Carrera AMANC, contribuirá a fortalecer los servicios que se ofrecen desde esta institución, tales como apoyo para transporte, hospedaje, alimentación, medicamentos, estudios médicos y atención psicosocial.

La Presidenta de AMANC Zacatecas, Susan Cabral Bujdud, agradeció el apoyo y dijo que será parte de lo recaudado de la XXl Carrera, que se llevará a cabo el próximo sábado 4 de octubre, en la Alameda J. Trinidad Garcia de la Cadena, a partir de las 08:00 horas.

Invitó a las familias zacatecanas a sumarse a esta noble causa, tanto a través de la carrera como al consumir los alimentos que se ponen a la venta en la tradicional kermesse.