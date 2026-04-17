Aprueba Consejo Universitario UAZ dictámenes académicos, financieros y protocolos

Zacatecas, Zac.- El H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), celebró los días 16 y 17 de abril de 2026, en el Auditorio Universitario del Campus Siglo XXI, sesión extraordinaria del periodo 2025–2027. En ésta, se aprobaron por unanimidad los dictámenes académicos de dos nuevos programas de posgrado: el Doctorado en Educación y Desarrollo Profesional Docente y el Doctorado en Tecnología e Innovación en Procesos Educativos. Asimismo, se validó el Plan de Austeridad 2026, la Reasignación Presupuestal, la convocatoria para el Protocolo contra la violencia y el Calendario Escolar 2026–2027, reafirmando el compromiso institucional con la innovación, la disciplina financiera y la inclusión.

La sesión estuvo presidida por el rector Ángel Román Gutiérrez, acompañado por la secretaria general, Lorena Jiménez Sandoval; la coordinadora de la Comisión de Patrimonio, Jaira Lizeth Barragán García; el coordinador de la Comisión de Honor y Mérito, Eduardo Solís Hernández; el coordinador de la Comisión de Finanzas y Control Presupuestal, José Rogelio Hernández Ponce; la coordinadora de la Comisión Académica, Glenda Mirtala Flores Aguilera; y la coordinadora de la Comisión de Desarrollo Institucional, Tania Libertad Sánchez Romero.

Programas de Posgrado

En el ámbito académico, la coordinadora de la Comisión Académica, Glenda Mirtala Flores Aguilera, presentó los dictámenes de los nuevos programas de doctorado. Sobre el Doctorado en Educación y Desarrollo Profesional Docente, explicó que contempla la modalidad escolarizada presencial con un total de 160 créditos, orientado a formar investigadores capaces de transformar la práctica educativa mediante innovación y metodologías de investigación.

En cuanto al Doctorado en Tecnología e Innovación en Procesos Educativos, también con 160 créditos en modalidad escolarizada de cinco años, subrayó que busca preparar profesionales altamente capacitados para integrar la tecnología en los procesos educativos, promoviendo el cambio y la mejora continua en los entornos académicos.

Plan de Austeridad 2026

En el plano financiero, la secretaria administrativa, Angélica Colín Mercado, expuso que el Plan de Austeridad 2026 responde a una presión estructural derivada del crecimiento de la matrícula en un 8.26% entre 2024 y 2026 sin incremento proporcional del presupuesto, además de factores como insuficiencia de subsidios, compromisos laborales y plantillas no reconocidas. Señaló que este contexto obliga a adoptar medidas de disciplina presupuestaria para garantizar la sostenibilidad institucional.

El plan tiene como objetivo estratégico optimizar el uso de los recursos públicos, fortalecer la eficiencia administrativa, garantizar la sostenibilidad institucional y priorizar las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión. Subrayó que no se trata únicamente de restricciones, sino de una política de responsabilidad financiera que preserva la viabilidad económica de la universidad y promueve una cultura de eficiencia y transparencia.

La funcionaria detalló los ejes de intervención, que incluyen servicios personales, materiales y suministros, infraestructura y bienes institucionales, transporte y comunicación, así como energía y apoyos institucionales, promoviendo la reducción de gastos no esenciales y el uso racional de recursos.

Asimismo, informó las disposiciones clave: aplicación obligatoria en todas las unidades académicas y administrativas; ausencia de incrementos salariales para mandos medios y superiores; adquisiciones bajo criterios de austeridad y eficiencia; reingeniería y compactación de espacios físicos; mantenimiento limitado a lo indispensable; eficiencia energética; y control estricto de viáticos, movilidad y parque vehicular.

Finalmente, destacó que, del subsidio público ordinario de 2026 para gastos de operación, por $796,702,763.00 (setecientos noventa y seis millones setecientos dos mil setecientos sesenta y tres pesos), se reasignarán $637,362,210.40 (seiscientos treinta y siete millones trescientos sesenta y dos mil doscientos diez pesos con cuarenta centavos) a servicios personales para asegurar la estabilidad laboral, reduciendo en un 80% el gasto de operación. “Con estas medidas, la UAZ reafirma su compromiso con la disciplina financiera y la sostenibilidad institucional”, afirmó.

Reasignación Presupuestal 2026

En concordancia con el Plan de Austeridad, el Consejo validó la Reasignación Presupuestal 2026, orientada a garantizar que las prioridades académicas y administrativas se atiendan con transparencia y eficiencia. En este punto, el coordinador del Consejo de Planeación, Juan Armando Flores de la Torre, expresó que “se aprueba por unanimidad la propuesta enviada por el Rector para la redistribución del Apartado Único del Anexo de Ejecución convenido, a fin de que el gasto de operación de la UAZ se reduzca a un ochenta por ciento de lo autorizado originalmente”.

Añadió que “ese recurso se reorienta a cubrir Servicios Personales, correspondientes al Capítulo 1000, con lo que la Universidad Autónoma de Zacatecas se ajusta a lo establecido en la Ley Federal de Austeridad Republicana”. Finalmente, puntualizó que “la reasignación alcanza un total de seiscientos treinta y siete millones de pesos, lo que fortalece la disciplina financiera y garantiza la sostenibilidad institucional”.

Protocolo contra la violencia

En el ámbito de inclusión y derechos humanos, se aprobó la Convocatoria para la elaboración del Protocolo de actuación destinado a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en la Universidad Autónoma de Zacatecas. La coordinadora de Igualdad, Liliana Vélez Rodríguez, fue la encargada de presentar este proyecto, subrayando la importancia de construir un instrumento participativo que atienda de manera integral la violencia sexual en la institución.

La funcionaria informó que la primera etapa corresponde a la recepción de propuestas, las cuales deberán entregarse en formato físico o digital en la oficina de la Secretaría Técnica del H. Consejo Universitario o enviarse al correo electrónico [email protected], en horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, desde la publicación de la convocatoria y hasta el 8 de mayo.

Declaró que la segunda etapa contempla la organización de mesas de trabajo que se realizarán del 18 al 22 de mayo de 2026 en el Foyer del Teatro Calderón, en horarios de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. El 18 de mayo se abordarán los enfoques, principios y marcos teóricos y conceptuales, junto con la perspectiva de género, las interseccionalidades y el enfoque de derechos humanos.

El 19 de mayo-dijo-, se discutirán los tipos y modalidades de violencia a prevenir, atender, sancionar y erradicar, además de las estrategias de prevención, sensibilización y atención temprana. El 20 de mayo se analizarán las instancias y autoridades universitarias, los mecanismos de coordinación interinstitucional y los procedimientos de atención, sanción, seguimiento, reparación del daño y medidas de protección.

El 21 de mayo se tratarán las medidas de erradicación, evaluación, monitoreo y mejora continua del protocolo, así como temas emergentes y buenas prácticas. Finalmente, el 22 de mayo se llevará a cabo la relatoría y la selección de la comisión operativa responsable de sistematizar los aportes y redactar el protocolo, puntualizó Vélez Rodríguez.

Calendario Escolar 2026–2027

Como cierre de la sesión, se avaló el Calendario Escolar 2026–2027, que regirá las actividades académicas del próximo ciclo, asegurando la continuidad y organización de los procesos educativos.

Con estas decisiones, el máximo órgano de gobierno universitario reafirma su vocación de innovación, compromiso e inclusión, fortaleciendo la vida académica y administrativa de la Universidad Autónoma de Zacatecas.