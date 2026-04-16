Imparte UAZ curso sobre elaboración de conservas caseras en Morelos

Zacatecas, Zac.- Docentes del programa de Químico en Alimentos de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) impartieron un curso de elaboración de conservas caseras, dirigido a personas de la tercera edad de la Casa de Día Amatte Morelos.

La iniciativa tuvo como propósito brindar herramientas y conocimientos que favorezcan el desarrollo personal, el bienestar emocional, la integración social y el mantenimiento de habilidades cognitivas y físicas, contribuyendo así a una mejor calidad de vida.

La actividad fue coordinada por el responsable del programa, José Jacobo Jiménez Rodríguez, acompañado por su equipo de trabajo conformado por Jaed Alejandro Medrano Mireles, Diana Laura García Fuentes y Raúl Emiliano Núñez Ávalos.

El evento se realizó gracias al esfuerzo conjunto entre el Programa de Químico en Alimentos de la UAZ y el Municipio de Morelos, a través del Departamento de Gestión Social, como parte del convenio de colaboración que ambas instancias mantienen para impulsar una universidad cercana a la sociedad mediante actividades académicas y formativas que fortalecen el quehacer diario.

En el curso estuvieron presentes la organizadora y responsable del Departamento de Gestión Social, Aresvy Medina Bañuelos, así como la directora del SMDIF Morelos, Ana Yovana Medellín Quintero.