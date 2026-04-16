Reconoce UAZ 50 años de trayectoria docente de Dr. Alejandro López Ibarra

Zacatecas, Zac.- Por su esfuerzo, empeño, entusiasmo y dedicación a lo largo de cinco décadas, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) rindió un reconocimiento al Dr. Alejandro López Ibarra, docente de la Unidad Académica de Ingeniería I, cuya labor ha sido fundamental en la formación de generaciones y en el desarrollo académico de la institución.

López Ibarra inició su trayectoria en 1976 como técnico auxiliar en el taller de máquinas y herramientas, dando paso a una sólida carrera académica dentro de la Universidad. A lo largo de este tiempo, ha sido testigo y protagonista de transformaciones tecnológicas, desde los procesos mecánicos tradicionales hasta la manufactura avanzada y la revolución digital, manteniendo siempre el rigor y la disciplina de la ingeniería.

En su formación académica, obtuvo el grado de Maestro en Metalurgia y Ciencia de los Materiales, así como el Doctorado en Ciencias Técnicas por la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, en Cuba. Su trayectoria incluye cargos como jefe del área de Mecánica en la década de los noventa y su participación en el desarrollo de programas que hoy son pilares del posgrado, como la Maestría en Ciencia e Ingeniería de los Materiales.

Al hacer uso de la voz el director de la Unidad Académica de Ingeniería I, Hiram Badillo Almaraz subrayó que este reconocimiento adquiere un significado especial al cumplirse exactamente 50 años desde el inicio de su labor académica, “esta cifra implica toda una vida de trabajo y dedicación; refleja décadas de quehacer universitario, de compromiso y de vocación”, aseguró.

Por su parte, el docente investigador Simitrio Maldonado Ruiz, colega y compañero de trayectoria, ofreció un discurso cargado de anécdotas que evocaron tanto la vida académica como la cercanía humana del homenajeado. Recordó sus primeros encuentros en la entonces Escuela de Ingeniería, así como las largas jornadas en el taller de máquinas y herramientas, donde entre prácticas, aprendizajes y convivencia se forjó una relación que trascendió el aula.

Entre recuerdos de laboratorio, viajes académicos e incluso momentos cotidianos que despertaron sonrisas entre los asistentes, destacó la vocación, disciplina y compromiso del Dr. López Ibarra con la enseñanza. “Son 50 años de trabajo ininterrumpido, preparándose todos los días, estudiando, enseñando y generando un ambiente de aprendizaje favorable”.

De igual manera, la coordinadora de Infraestructura, Gloria Eleana Espinosa Valadez, subrayó que esta trayectoria no solo puede medirse en años, sino en el impacto dejado en la comunidad universitaria, pues -dijo- no se trata solo de una cifra, sino de generaciones enteras que aprendieron a pensar, resolver y crear gracias a su labor docente”, expresó.

En su oportunidad, el docente universitario, Alejandro López Ibarra agradeció a la institución, a su familia y a sus colegas por acompañarlo a lo largo de su trayectoria: “Me siento contento de haber contribuido con un granito de arena en la actualización de programas de calidad y en la formación de muchos profesionistas, de los cuales me siento muy orgulloso”.

Finalmente, reiteró su compromiso con la Universidad Autónoma de Zacatecas, institución a la que ha dedicado más de la mitad de su vida. “Desde mi trinchera, siempre estaré al pendiente y acudiré a su llamado para apoyarla”, concluyó.