Conmemoran 25 años del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Durante la Sesión Solemne de Pleno con motivo de la Conmemoración del 25 Aniversario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Villegas Márquez, destacó la relevancia histórica, institucional y funcional de dicho órgano en la construcción de un sistema de justicia sólido y cercano a la ciudadanía.

En su mensaje, y en presencia del Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Guadalupe Alejandro González Navarro, así como de las Magistradas Aída Alicia Lugo Dávila y Yadira Torres Muhech, subrayó que este órgano jurisdiccional forma parte de la evolución del Poder Judicial del Estado, resaltando la relación histórica de colaboración, respeto y coordinación entre ambas instituciones, lo que ha permitido fortalecer el Estado de Derecho en la entidad.

Asimismo, reconoció la labor de quienes han integrado este Tribunal desde sus inicios, señalando que su consolidación ha sido resultado del profesionalismo, la vocación de servicio y el compromiso con la legalidad de sus integrantes.

El Magistrado Presidente enfatizó que, ante los retos actuales, la justicia administrativa enfrenta desafíos importantes, como el fortalecimiento de la transparencia, la eficiencia en los procesos, la implementación de mecanismos alternativos de solución de controversias y la generación de confianza pública.

Finalmente, expresó una felicitación institucional por estos 25 años de vida, reconociendo el camino recorrido y destacando la importancia de seguir construyendo una institución moderna, sólida y cercana a la sociedad zacatecana.

En el evento se contó con la presencia de la Consejera Presidenta del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado, Norma Esparza Castro; del Magistrado en retiro, Licenciado Pedro de León Sánchez; así como de la Licenciada Raquel Velasco Macías, ex Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, entre otras personalidades.