Participa Amalia García en diálogo bilateral en Washington

malia García participa en diálogo bilateral en Washington para fortalecer la relación México–Estados Unidos

Washington D.C.- La Senadora Amalia García Medina formó parte de la comisión bicamaral del Congreso de la Unión que participó en una agenda de trabajo en Washington, D.C., convocada por la U.S.-Mexico Foundation, con el objetivo de fortalecer el diálogo legislativo y revisar los principales temas de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

En este esfuerzo participaron también el diputado Federico Döring (PAN); las senadoras Carolina Viggiano y Mely Romero (PRI); las diputadas Claudia Salas y Paola Longoria (MC); así como la diputada Ariana Rejón Lara y el diputado Emilio Suárez Licona (PRI), en un ejercicio plural orientado a construir acuerdos desde el Poder Legislativo.

Con diálogo es como avanzamos

Durante su participación, Amalia García destacó la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación entre ambas naciones, particularmente en un contexto internacional complejo.

Fomentar el entendimiento binacional es una gran responsabilidad, especialmente en tiempos en los que enfrentamos desafíos comunes”, expresó.

Agenda bilateral para enfrentar retos compartidos

La legisladora participó en encuentros con congresistas estadounidenses, especialistas académicos, representantes de centros de pensamiento, empresarios y líderes de organizaciones civiles, con quienes intercambió análisis sobre temas estratégicos para ambos países.

Entre los principales ejes abordados destacaron:

• Derechos e importancia de las personas migrantes

• Economía, comercio e inversiones

• Innovación tecnológica e inteligencia artificial

• Seguridad humana y seguridad regional

Amalia García subrayó que estos espacios permiten tender puentes y construir soluciones compartidas en un momento de transformación global.

Intercambio académico

Como parte de la agenda, la delegación mexicana sostuvo sesiones de trabajo con especialistas de universidades como Georgetown, Johns Hopkins y la Universidad de Arizona, así como con diversos centros de análisis (think tanks), lo que permitió enriquecer la visión sobre los retos y oportunidades de la relación bilateral.

Asimismo, participaron figuras del ámbito diplomático y empresarial, entre ellas Enrique Perret, director de la U.S.-Mexico Foundation, y el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, quienes contribuyeron al diálogo desde sus respectivas responsabilidades.

Construir prosperidad compartida

La senadora enfatizó que, pese a los desafíos actuales, es posible avanzar hacia una relación basada en el respeto mutuo, la cooperación y la prosperidad compartida.

“Intentar construir bienestar común, incluso en escenarios adversos, es una tarea indispensable para nuestras naciones”, señaló.

Finalmente, Amalia García reiteró que el fortalecimiento de la relación México–Estados Unidos requiere diálogo permanente, visión de largo plazo y voluntad política.

“Hoy más que nunca, el diálogo es la vía para avanzar, tender puentes y generar mejores condiciones de desarrollo y bienestar para nuestras sociedades”, concluyó.