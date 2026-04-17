Crearán Cluster Automotriz de Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Con el firme compromiso de impulsar el desarrollo económico y consolidar a la entidad como un destino atractivo para la inversión, el Gobierno del Estado, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de Economía (Sezac), trabaja en la creación del Clúster Automotriz de Zacatecas.

Como parte de la Agenda del Progreso, se llevó a cabo una primera reunión con empresas del sector automotriz instaladas en el estado, así como con cámaras empresariales, con el objetivo de generar sinergias, identificar oportunidades y sentar las bases para la consolidación de este importante proyecto.

El objetivo principal de esta iniciativa es presentar la estrategia de consolidación del Clúster Automotriz de Zacatecas, en la que se destaque su potencial para integrarse a la red nacional de clústeres, fortalecer la cadena de suministro y posicionar al estado como un destino competitivo para la inversión industrial.

Ante la consolidación de clústeres automotrices en distintas regiones del país, Zacatecas enfrenta la necesidad de integrarse estratégicamente para incrementar su competitividad, reducir costos logísticos, cumplir con las exigencias del T-MEC y atraer nuevas inversiones que generen empleo y bienestar para las y los zacatecanos.

El Gobernador David Monreal Ávila ha reiterado que su administración continuará el impulso a políticas públicas orientadas al fortalecimiento de sectores estratégicos, como el automotriz, para detonar el crecimiento económico y la atracción de inversiones.

En ese sentido, el Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, destacó en la reunión que este primer acercamiento marca un paso importante para la consolidación del sector automotriz en la entidad.

“Estamos sentando las bases para un trabajo coordinado entre gobierno e industria. La creación del Clúster Automotriz permitirá fortalecer nuestras capacidades productivas, integrarnos a cadenas de valor más competitivas y generar mayores oportunidades de desarrollo para Zacatecas”, expresó.

El funcionario subrayó que la visión del Gobierno del Estado es clara: consolidar a Zacatecas como un referente en la industria automotriz a nivel nacional; aprovechar su ubicación estratégica, talento humano y potencial industrial.

Con estas acciones, el Gobierno de Zacatecas reafirma su compromiso de construir un entorno favorable para la inversión, el crecimiento empresarial y la generación de empleos de calidad, en beneficio de la población.