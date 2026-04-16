Hermanitas son entregadas en preadopción

Zacatecas, Zac.- En un momento lleno de emoción y esperanza, la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, fue testigo de la entrega en hogar preadoptivo de dos grupos de hermanas, quienes hoy comienzan a escribir una nueva historia, rodeadas de amor, cuidado y protección.
Como resultado de la Octava Sesión del Consejo de Adopciones, tres hermanas de 11, 9 y 8 años de edad, así como dos de 6 y 5 años, fueron integradas a dos matrimonios adoptantes, lo que les abrió la puerta a una vida en familia, que fortalecerá su desarrollo y bienestar.
Tras permanecer bajo la tutela del Estado, en la Casa Cuna “Plácido Domingo”, las niñas dieron un paso significativo hacia un entorno donde podrán crecer acompañadas, construir vínculos afectivos sólidos y descubrir nuevas oportunidades para su futuro.
El proceso de convivencia en hogar preadoptivo inicia a partir de este momento, y se desarrollará de manera gradual, a fin de permitir que los lazos familiares se fortalezcan de forma natural.
Durante este periodo, se brindará acompañamiento cercano, a través de un equipo multidisciplinario que realizará visitas domiciliarias periódicas, a fin de asegurar, en todo momento, el bienestar físico y emocional de las niñas.
Este seguimiento permitirá que cada avance en la relación familiar se consolide con confianza, hasta que las condiciones jurídicas hagan posible formalizar la adopción y dar certeza a este nuevo capítulo de vida.
En este acto participaron también el Director General del SEDIF, Víctor Humberto de la Torre Delgado, y el Procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia, Álvaro García Hernández, quienes destacaron que cada integración familiar representa una oportunidad real de transformación y esperanza.
Con acciones como ésta, el Gobierno de Zacatecas, a través del SEDIF, refrenda su compromiso de trabajar por el derecho de niñas y niños a vivir en familia, convencido de que el amor, la estabilidad y el acompañamiento son la base para construir un futuro más digno y lleno de posibilidades.