Realizan trabajos de modernización y mantenimiento del libramiento Calera-Fresnillo

Fresnillo, Zac.- Gracias a la gestión del Gobernador David Monreal Ávila, la administración estatal consolida acuerdos con concesionaria para iniciar los trabajos de modernización, conservación y mantenimiento del libramiento de Fresnillo – Enrique Estrada – Calera, en el tramo de cuota que forma parte de la carretera federal 45, en la entidad.

Este proyecto, que abarca 13 kilómetros de extensión, representa un avance histórico para Zacatecas, pues se trata de una de las vías más transitadas y estratégicas del estado, utilizada diariamente por miles de familias, trabajadores, estudiantes y transportistas, que se desplazan en la región centro, norte y oeste del estado.

Como parte de la Agenda del Progreso, y con una inversión de 224 millones de pesos, esta obra permitirá rescatar una carretera que durante años demandó atención, con lo que se beneficiará de manera directa a más de 15 municipios y garantizará mayor seguridad, eficiencia en la movilidad y un impulso al desarrollo económico y social de la región.

Esta obra que, forma parte del Programa Rescate Carretero en el municipio de Fresnillo, responde al compromiso de transformar la infraestructura carretera del estado, a fin de consolidar a Zacatecas como un referente de conectividad y desarrollo regional.

Con esta modernización, se busca no sólo mejorar el tránsito vehicular, sino también impulsar la competitividad y el bienestar de las familias zacatecanas.

Se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación integral, que incluyen la conservación del pavimento, señalización, mantenimiento de estructuras y acciones de seguridad vial, con lo que se asegura un proceso ágil y eficiente en beneficio de todas y todos los usuarios.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su cercanía con la ciudadanía y su compromiso de trabajar sin descanso para que Zacatecas cuente con carreteras modernas, seguras y dignas, que fortalezcan el progreso de la entidad.